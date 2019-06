La Luz del Mundo denigra a las mujeres

La iglesia la Luz del Mundo, cuyo dirigente Naason Joaquín García fue detenido tras ser acusado de pornografía infantil y abuso sexual, es considerada de acuerdo a sus creencias, como la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo primero, y pese a sus falsas doctrinas ha logrado adherir tan solo en México a alrededor de 188 mil fieles.

De acuerdo al presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones Elio Masferrer, dijo que la Luz del Mundo es un grupo religioso de carácter fundamentalista con un firme control sobre sus integrantes y con una ideología puritana en lo sexual, tradicionalista y algo machista.

Lo polémico de esta iglesia, señaló el experto en religiones, es que no está de acuerdo con el divorcio, aunque si la disolución del matrimonio en caso de adulterio por parte de la mujer. Si el marido es infiel, la esposa debe vivir con él y no se le permite la separación. Si la mujer solicita la disolución del matrimonio, las autoridades de la iglesia La Luz del Mundo bloquean la iniciativa o le dan largas al asunto.

El líder de la Luz del Mundo, Naason Joaquín García, detenido tras ser acusado de pornografía infantil y abuso sexual, mantiene un firme control sobre sus integrantes.

Según el registro ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, en México operan al menos cuatro iglesias sedes o regionales de la Luz del Mundo, ubicadas en Tijuana, Tapachula, Ciudad de México y Guadalajara, además de tener presencia en 58 países, y contar con más de 15 mil templos.

Su portal oficial señala que cuenta con el registro ante la Secretaría de Gobernación, cuyo número es el SGAR: 7, y se fundó el 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquín González en Monterrey, Nuevo León.

Aunque este culto afirma en su portal de internet tener 5 millones de seguidores en México y el mundo, de acuerdo con el Inegi, sus fieles reconocidos y registrados solo en la República Mexicana, ascienden a 188 mil 326, con base en datos de 2010.

Una de las iglesias que opera la Luz del Mundo en México, se encuentra en Cancún.

Su templo original se encuentra en la zona conocida como Hermosa Provincia, a las afueras de Guadalajara Jalisco, en un predio de 15 hectáreas, que destaca por su estructura piramidal. que fue edificada entre 1983 y 1991, convirtiéndose en la sede internacional de este culto.

Estos datos contrastan con información difundida vía web, que señala que La Luz Del Mundo tiene 3 mil 500 templos en todo el mundo, que son atendidos por 3 mil ministros a nivel global.

Pero otro video difundido por la propia iglesia La Luz del Mundo señala que tiene presencia en 53 países, entre ellos España, Italia, Alemania, Bélgica, Suecia y Guinea Ecuatorial, además de Estados Unidos y El Salvador.

Se estima que en la última reunión anual de la Santa Cena, que se celebra el 14 de agosto de cada año, llegaron 500 mil seguidores.

La organización que encabeza Naasón Joaquín reporta tener presencia en 58 países, entre ellos Estados Unidos.

Entre los templos más reconocidos de La Luz del Mundo en México destacan la sede de la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara; la ubicada en las faldas del Cerro del Cubilete, en Silao Guanajuato, y la de las inmediaciones de La Raza, en la Ciudad de México.

En Estados Unidos destacan los templos de Houston y Austin, en Texas; también el de Cuba, y el que se encuentra en Alemania.

La Verdad buscó en el templo de Cancún información precisa sobre el número de iglesias en México y el Mundo; sin embargo, al cierre de esta edición no fue proporcionado.

Y es que aunque en varios sitios reportan presencia en 58 naciones, una publicación de la propia Luz del Mundo enlista los países donde tienen seguidores; aunque marca que son 53, en la lista solo aparecen 48 naciones.

Presencia global

Estos son los 48 países que la Luz del Mundo reporta con presencia de su culto.

1. Alemania

2. Argentina

3. Austria

4. Belice

5. Bélgica

6. Bolivia

7. Brasil

8. Cabo Verde

9. Canadá

10. Chile

11. Colombia

12. Costa Rica

13. Curazao

14. Ecuador

15. El Salvador

16. España

17. Estados Unidos

18. Etiopía

19. Filipinas

20. Finlandia

21. Francia

22. Ghana

23. Guatemala

24. Haití

25. Guinea Ecuatorial

26. Holanda

27. Honduras

28. Inglaterra

29. India

30. Israel

31. Italia

32. Jamaica

33. México

34. Moldavia

35. Nicaragua

36. Nigeria

37. Noruega

38. Panamá

39. Paraguay

40. Perú

41. Portugal

42. Puerto Rico

43. República Dominicana

44. Rumania

45. Rusia

46. Suiza

47. Uruguay

48. Venezuela

93 años en la oscuridad

Fue en 1926 cuando inició la Luz del Mundo por iniciativa de Eusebio Joaquín González, un ex militar que aseguró haber recibido, el 6 de abril de ese mismo año, la orden de restaurar el cristianismo primitivo.

Dicha organización religiosa también es conocida como Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo y se presentan como la Restauración de la Primitiva Iglesia de Jesucristo.

Su polémica doctrina trata de ser diferente a la católica; no creen en la Santísima Trinidad. Para ellos existe un solo Dios y que en Dios hay una sola persona, que, según las circunstancias, se manifiesta como Padre, o como Hijo o como Espíritu Santo, más no como tres en uno.

Al considerarse como el nuevo pueblo de Dios, reconocen la Biblia como única y suficiente regla de fe para la salvación del ser humano, aunque consideran que lo escrito en las sagradas escrituras es “letra muerta” y requiere ser interpretada por los enviados de Dios, refiriéndose a sus dirigentes, como Naasón Joaquín García.

Para la Luz del Mundo la mujer es inferior al hombre

En el caso de las mujeres que forman parte de la feligresía de la Luz del Mundo, no pueden ejercer el cargo de pastor, ni hablar en el púlpito y en cuanto a su vestimenta deben portar faldas largas hasta los tobillos, cabello largo, hasta los hombros, empleando un velo para cubrirse la cabeza, esto con el fin de no ser motivo de tentación para los varones (los únicos creados a imagen y semejanza de Dios, según su particular interpretación de Gn 1, 26)

Además tienen prohibido usar pantalones, ya que según los líderes religiosos representa una maldición, tampoco deben maquillarse ni portar joyas.

La forma de vestir que exige la Luz del Mundo a sus mujeres, es una manera de manifestar la inferioridad y humildad de las mujeres frente a los varones y para preservarse del mundo profano.



Respecto al matrimonio, sólo está permitido entre los miembros del grupo.