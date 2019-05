Celia Lora habla de la “broma” contra AMLO presidente

Entrevistada en un programa de televisión, la famosa actriz e hija del vocalista de Tri, Celia Lora, por fin habló sobre lo que comentó sobre atentar contra el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La Lora” dijo que lo dicho respecto a AMLO presidente era solamente una broma y no pasaría a más.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo muchos reaccionaron con reproche e incluso recordaron su paso por la cárcel, al haber ella atropellado y robado la vida de un hombre, por lo que sus palabras contra AMLO presidente sonaron más a una amenaza y no a una broma.

Hace unos días su padres salieron a su defensa.

Incluso días después sus padres aparecieron para disculparse públicamente sobre las palabras que había pronunciado su hija, contra AMLO presidente. El famoso cantante de rock mexicano señaló que las palabras de su hija se encontraban fuera de lugar y que ellos entendían la importancia de su opinión.

“La Lora” dijo que lo dicho respecto a AMLO presidente era solamente una broma.

Después de varios días sin hacer algún comentario, sobre su supuesto interés contra la vida de AMLO presidente, Celia Lora por fin habló sobre el tema en un programa de televisión donde dijo:

‘‘Tírenme de a loca, es muy fácil pero no sé por qué les pega tanto. Yo no estoy diciendo que estábamos muy bien cuando estaba Peña Nieto y ‘La Gaviota’, claro que no, yo creo que estamos permanentemente mal, pero ojalá que sea algo que nos calle la boca a los que lo decimos de broma porque, supérenlo, fue broma no sean tontos”.

También reveló que en algún momento recibió amenazas tras el video con Adela Micha el cual salió al aire, como una entrevista.

Celia Lora dijo que tras sus fuertes comentarios también recibió amenazas.

La actriz finalizó con: “también es más padre tener vida y no estar pendiente de gente que no conocen y que si opino que más les da, es presidente ¿no? Hay muchos que me empiezan a amenazar y que me van a hacer no sé qué y no sé si quieren llamar mi atención o que yo les conteste. Les mando un saludo”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: