La Guardia Nacional te busca, si eres soltero y te portas bien

Si estás interesado en pertenecer a la Guardia Nacional para defender al país y cuidar de los ciudadanos en diferentes estados de la república, aquí te decimos los requisitos que debes de cumplir para ser parte de esta Institución Armada de Naturaleza Civil.

La Guardia Nacional te busca, si eres soltero y te portas bien

Tener edad mínima cumplida de 18 años de edad con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o cualquier documento que lo acredite y máxima de 30 años de edad, con esto se cumple con el primer paso para estar con un pie dentro de la institución.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

No necesitas ser muy alto para estar dentro de esta nueva policía nacional de los Estados Unidos Mexicanos, si tienes buena salud y complexión física excelente, los hombres pueden estar arriba de una estatura mínima de 1.63 metros masa corporal de 18.5 a 27.9 y de 1.55, en el caso de las mujeres, además de acreditar buena conducta mediante carta de antecedentes no penales y no haber pertenecido a las fuerzas armadas o a otras corporaciones policiacas.

Si tienes entre 18 y 30 años de edad, tu país te necesita. Únete a la Guardia Nacional y trasforma el futuro de México. Conoce la convocatoria: https://t.co/hvLyJGX6fZ pic.twitter.com/CiaRvSfBmE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 12 de julio de 2019

Tienes que acreditar que tienes estudios mínimos de secundaria o superior a esta con un certificado de educación secundaria o superior. Recuerda también que los listados de todos los centros de reclutamiento a los que podrías ingresar se ubican en las instalaciones militares.

Otro dato que debes de tener en cuenta es debes de ser soltero o soltera y no vivir en concubinato ni en el país ni fuera de este y presentar tus documentos correspondientes para comprobar que no haz tenido matrimonio.

La Guardia Nacional te busca, si eres soltero y te portas bien

TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional aumenta en Jalisco por inseguridad; AMLO confirma más elementos

Si cumples estos requisitos ya perteneces a la Guardia Nacional para servir y defender a México. Aunque esta es una Guardia Civil no militar, el gobierno federal ha sido blanco de críticas por parte de asociaciones civiles y la oposición, por intentar darle a esta Guardia tintes militares.