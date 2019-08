IDEY hará cambios por austeridad económica para mejores apoyos a deportistas

Propone IDEY cambios a causa de la austeridad en área de alto rendimiento, para mejores apoyos a deportistas.

Para que los atletas de Yucatán tengan mejores condiciones y resultados, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) trabaja en la reformulación y reestructuración de toda la parte de alto rendimiento que se aplica a diferentes disciplinas.

La dirección del área de alto rendimiento del instituto del deporte del estado de Yucatán, que está a cargo de Astrid Novelo Rosas, presentó los resultados de un análisis, con base en los cuales se decidió aplicar algunos cambios que impactarán positivamente en el Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, así como en el Centro de Alto Rendimiento (CARD), en los procesos de categorización y becas, para un mejor apoyo en todas de su competencia.

Carlos Sainz Castillo, director del IDEY

En este mismo acto, Carlos Sáenz Castillo, director de la dependencia, aprovechó para anunciar que el 19 de julio en Yucatán se recibirá la segunda Reunión Nacional del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), pleno en el que presientes de federación y directores de institutos estatales elaborarán una agenda general para el siguiente ciclo de contiendas.

Asimismo, adelantó que también se está diseñando un fideicomiso donde pueda intervenir la iniciativa privada y de esta manera, brindarles las mejores condiciones de preparación deportiva a los atletas yucatecos.

Al exponer los detalles, Astrid Novelo Rosas comentó que Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte no cumplía con sus objetivos, además de que no cuenta con la tecnología adecuada, ante esto, explicó, que ahora los servicios de ésta área se prestarán a través de una subrogación, con lo cual se asegura que los atletas tendrán todo lo necesario, “El Centro de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas al Deporte contaba con una planta laboral de siete rehabilitadores, 14 psicólogos, 12 médicos, 12 nutriólogos y un odontólogo con una nómina mensual de 370 mil pesos”.

En cuanto al tema del CARD, recordó que este espacio, con una vida de 13 años, ha sido la casa de innumerables deportistas que han destacado a nivel nacional e internacional, y actualmente alberga a 204, de los cuales 61 fueron medallistas en la Olimpiada Nacional y 21, en el Nacional Juvenil, que es el 47 por ciento del total de la delegación estatal.

Precisó que el Centro no tiene reglas de operación, por lo que ya se trabaja en conjunto con las Secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y de Educación del Gobierno del Estado (Segey) para crear un reglamento que servirá para valorar, por medio de una evaluación anual, quiénes deben permanecer dentro de esta sede.

“Detectamos deportistas de disciplinas que no forman parte de la Olimpiada Nacional como ballet o fútbol, así como algunos que no lograron su pase a la etapa nacional y otros que no aportaban medallas de disciplinas como bádminton y ráquetbol”, dijo Novelo Rosas.

En 2018 se becó a 454 atletas por un monto de cinco millones 322 mil 450 pesos y 2019 se otorgarán estos apoyos a 368 jóvenes por un total de cuatro millones 352 mil 200 pesos. En lo que respecta a entrenadoras y entrenadores, el año pasado se contaba con 173 y en éste serán 97 para las diferentes disciplinas.

Finalmente, abordó el caso del Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Rítmica, el cual sí es un deporte de alto rendimiento, costaba 70 mil pesos, con siete entrenadoras, y a él solo asistían 21 practicantes. La propuesta actual es realizar controles técnicos de manera periódica y de esta manera, empezar a trabajar con las selecciones y llegar lo mejor preparados a la Olimpiada Nacional.