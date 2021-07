Kinder de Torreón no invita a niño a su graduación por tener Síndrome de Down

Romeo, un pequeño con Síndrome de Down, no fue invitado a su propia graduación del kinder de Torreón, “Lucía A. Fernández de Aguirre”, pese a que su mamá preguntó varias veces sobre los detalles del evento.

A través de redes sociales, Val Elizondo, mamá de Romeo, denunció al kinder por discriminar a su hijo. En la escuela justifican lo sucedido diciendo que “olvidaron” invitar al pequeño a la graduación.

En México, uno de cada 650 niños nace con síndrome de down, por lo que los actos de discriminación en contra de los pequeños despirtan la indignación de muchos como ocurrió con el caso de Romeo después de ser viralizado en redes sociales.

Kinder de Torreón discrimina a niño con Down

Mamá denuncia a escuela que hace ceremonia de graduación sin su hijo

En su publicación de Facebook, Val Elizondo explicó que al preguntarle a la escuela sobre la ceremonia de graduación le dijeron que no se les había dado permiso para el evento y solo debía enviar una foto con uniforme para el certificado.

Sin embargo, cuando la mamá del pequeño pasó por la escuela unos días antes, vio a los niños celebrando su graduación: "¡Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento”, escribió.

“Le marqué a la maestra a las 9:40 am y le pregunté y me dijo: señora, perdón, se me olvidó avisarle, tenía mucho trabajo", agregó la mamá, quien recibió el apoyo de los internautas enojados por la discriminación a un pequeño con Síndrome de Down.

¿Por qué se produce el Síndrome de Down?

Síndrome de Down es una trastorno genético común

El síndrome de Down es un trastorno genético que se produce cuando hay división celular anormal en el cromosoma 21, provocando la creación de una copia adicional, ya sea parcial o total, del mismo cromosoma.

Además, el síndrome de Down eleva el riesgo de muerte por COVID-19, entre otras complicaciones de salud y ser más vulnerables a actos de discriminación como fue el caso de Romeo durante su graduación del kinder de Torreón.

