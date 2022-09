Ken Salazar admite que armas producidas en EU causan violencia en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que las armas que son producidas en su país causan mucha violencia en México, por lo que reconoció que la inseguridad es un tema pendiente para ambos países, en pro de la prosperidad de la región norteamericana.

Ken Salazar dijo que desde que fue nombrado como embajador, se reabrió el diálogo respecto a la colaboración para la seguridad entre México y Estados Unidos “ya que durante muchos años no había comunicación”. Señaló que ha expuesto esta problemática a ambos presidentes, es decir, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Ken Salazar ha declarado en ocasiones anteriores que la inseguridad provocada por el crimen organizado perjudica la inversión en territorio mexicano, lo que fue respondido por el canciller Marcelo Ebrard, quien pidió que se informe sobre los avances de Estados Unidos contra el tráfico de armas.

Ken Salazar habla sobre alertas de viaje

Ken Salazar reconoció inseguridad en ambos países

Al respecto, Ken Salazar señaló que Estados Unidos seguirá emitiendo alertas de viaje para los destinos que considere peligrosos, a fin de advertir a sus ciudadanos sobre los índices de inseguridad y violencia en estas zonas de México, pese a que estas medidas han sido criticadas por AMLO.

Hay muchos problemas con la seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Lo he hablado con los dos presidentes, no puede haber prosperidad si no hay seguridad”, expresó el diplomático norteamericano.

Anteriormente, Ken Salazar tuvo una polémica con el gobierno de su país luego de que desmintiera a la DEA sobre la captura del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero, pues el diplomático señaló que esta detención fue mérito exclusivo de las autoridades mexicanas.

Te puede interesar: Ken Salazar visita Nayarit, a un año de embajador de EEUU en México

Ken Salazar estuvo en reunión con AMLO

Ken Salazar ha mantenido la relación entre México y EU

Hace unos días, Ken Salazar estuvo presente en la reunión que sostuvieron AMLO y su comitiva, con la comitiva estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram