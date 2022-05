Katya Echazarreta será la primera mexicana en viajar al espacio

Katya Echazarreta, está haciendo historia, pues se convertirá en la primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior. La joven ingeniera formará parte de una nueva misión de la empresa Blue Origin, de Jeff Bezos.

La joven fue elegida de entre más de 7 mil candidatos, de más de cien países, para formar parte del programa de astronautas “Space for Humanity”, es así que con 26 años de edad, Katya, formará parte del quinto vuelo comercial al espacio de Blue Origin.

Mi mamá se va a volver loca. Oh, Dios mío, no sé qué decir. Gracias”, indicó la joven después de haber sido seleccionada.

La joven ingeniera eléctrica, trabajó casi cuatro años en un laboratorio de la NASA, y fue seleccionada entre miles de sustentantes. Katya viajará al espacio junto a otras cinco personas, entre ellas, reconocidos empresarios de alcance internacional.

¿Quién es Katya Echazarreta?

La joven trabajó cuatro años en la NASA

Katya Echazarreta, es una joven ingeniera eléctrica de 26 años de edad. Nació en Guadalajara, Jalisco, aunque se crió en Estados Unidos.

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, indicó la joven.

Pero ella continúa con su formación, actualmente estudia en la Universidad de Johns Hopkins, específicamente el grado de maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática. Además ella siempre trata de ayudar y alentar a otras personas para que cumplan sus sueños.

“Empecé a trabajar para ayudar no solo a estudiantes en los Estados Unidos que tienen grandes aspiraciones como las mías, sino también a mujeres en México que escuchan las mismas palabras que yo solía escuchar con demasiada frecuencia: ‘no es para ti’”, agregó.

¿Cuánto cuesta un boleto para viajar al espacio?

Blue Origin es una de las empresas que hace viajes al espacio

Los precios por ir al espacio varían según la compañía, pero lo que está claro es que no será barato. Los precios oscilan entre los 200 mil y los 55 millones de dólares, con la excepción de los viajes a la estratosfera.

Una de las empresas que lanzará viajes al espacio es BLue Origins, donde viajará la joven Katya Echazarreta, quien se convertirá en la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

