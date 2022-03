Kate revela que pensó que El Chapo la violaría en su encuentro de 2015

Pocas historias acaparan tantos elementos mediáticos, estrellas de Hollywood y narcotraficantes incluidos, como la reunión que mantuvieron Kate del Castillo y Sean Penn con El Chapo.

Y a pesar de que han pasado más de seis años desde la primera vez que Kate del Castillo y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se vieron las caras, la actriz ha revelado detalles del encuentro de 2015.

“Pensé que me iba a violar y matar definitivamente, algo así. ¿Y sabes qué? Pudo hacerlo. Él podía hacer todo lo que quería”, cuenta Del Castillo en una charla distendida y cargada de reivindicaciones feministas.

La ya conocidísima historia entre ambos personajes comenzó con un tuit en 2012 en el que ella escribe que tiene más confianza en el narcotraficante que en el Gobierno mexicano: “que esconde la verdad”.

En esta entrevista con las Estefans, Del Castillo matiza sus palabras: “No iba dirigido a El Chapo para nada. Era un manifiesto a corazón abierto”. Esta interacción, llevó al poderoso líder del cartel de Sinaloa a confiarle su historia en exclusiva.

Te contamos cómo conoció al líder del cartel de Sinaloa

Tuvieron que pasar más de dos años, agosto de 2014, para que El Chapo ordenara a sus abogados buscar a la actriz para que lo asesore en la producción de su película autobiográfica. Pero las conversaciones no se dieron directamente, sino con los hombres de leyes.

Debido a que Del Castillo ya estaba en la mira de las autoridades por el polémico tuit que escribió años atrás, le realizaron un seguimiento y descubren que se habían reunido hasta en cuatro ocasiones con los abogados. La primera se dio cuando el capo aún estaba detenido en El Altiplano y desde ahí le escribía cartas.

Para junio de 2015, las negociaciones para el desarrollo de la película estaban avanzadas, pero hasta ese momento todos los diálogos eran por un intermediario. Fue así que uno de los abogados del narcotraficante le entregó a Kate un celular para conversar directamente con Guzmán.

Las conversaciones serían a través de mensajes de texto, tal como sucedió en adelante. Fue así como él comenzó a sentir confianza en esta mujer hasta que deciden verse personalmente.

¿Cuando fue el encuentro?

El 2 y 3 de octubre de 2015 se conocieron en persona.

El 2 y 3 de octubre de 2015 fueron los días que ambos personajes al fin se conocieron personalmente y pudieron estrecharse la mano. Para ello, Del Castillo y sus acompañantes arribaron en un vuelo privado a Guadalajara y se dirigieron a un hotel para dejar sus maletas.

“Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad. Entonces, me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo: ‘Me voy’ y se fue, literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”.

Aunque pensó que ese había sido el fin y ya no volvería ver más a Guzmán, una hora después llamaron a su habitación y le dijeron para irse de inmediato, pues alguien iba a llegar.

“Casi 24 horas después de que nos fuimos, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar”, recordó.

Después, no lo vio nunca más, toda vez que fue recapturado el 8 de enero de 2016.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!