Julián LeBáron quiere ver preso a Javier Corral

Ante reciente detención de Francisco Javier Arvizu Márquez, identificado por las autoridades como "El Jaguar" quién supuestamente es líder del Cartel de Sinaloa, el activista y familiar de las victimas del caso, Julián LeBáron aseguró que es "atole con el dedo" y que también sean detenidas las autoridades reponsables de la masacre de Bavispe, Sonora.

"La primera vez que detienen a gente del cartel de sinaloa, de los Salazar, aunque ellos no fueron los que dispararon a mis primas, sin embargo, ellos se adueñan de esos caminos, mis primas solo iban pasando cuándo cuándo iba a ocurrir el enfrentamiento entre estos dos grupos criminales", explicó LeBarón en una entrevista con Milenio.

Continuó afirmando que "las instituciones le venden la plaza, les permiten desaparecer, secuestrar, extorsionar y todo mundo sabe lo que está ocurriendo".

"Yo quisiera ver detenido a Javier Corral"

El también líder Mormón mencionó en su entrevista que quisiera ver el día que sea detenido Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua y César Peniche, ex físcal del Estado y Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora.

"Después de la masacre, nosotros fuimos los primeros en llegar al sitio, a las 7:30 de la noche, y ahí estuvieron horas desangrandose, pidiendo ayuda sin que ninguna autoridad nos auxiliara", dijo Julián.

¿Quién es Julián LeBáron?

Hablar de Julián LeBáron es referirse a un líder nato de su comunidad, además de encabezar de forma social, es líder en su iglesia mormona y en 2011 se convirtió en activista social después del lamentable asesinato de diversos miembros de su familia.

Después de más casos de violencia como el secuestro de Eric LeBáron, decide unirse al poeta y también activista Javier Sicilia y inician el movimiento de paz nacional.

