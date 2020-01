Julián LeBarón llama a la no impunidad con Marcha por La Verdad, Justicia y Paz

El activista, perenenciante a la familia LeBarón, Julián, salió junto con un grupo de personas desde la Estela de Luz para hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con el fin de hacer notar o, como ellos mismos señalaron, “sacar su dolor” mientras que al caminar hacen conciencia de la violencia que se vive en todo México.

Marcha para de LeBarón

No podemos olvidar que tan solo en este fin de semana en Guanajuato fueron reportados unos 27 homicidios, es por ello que para realizar la manifestación que llevó por nombre “Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz” dirigida por LeBarón, varias personas comenzaron a llegar desde el día sábado a la Ciudad de México.

Los LeBarón y Sicilia se quitaron un zapato en honor a Mackenzie, una niña de 8 años que, tras sobrevivir al ataque en Bavispe, caminó más de 10 kilómetros descalza en busca de ayuda #MarchaPorLaPaz



Rumbo a Palacio Nacional pic.twitter.com/CYCZqebKzJ — D. Agustín Belgodère (@BogusBelgodere) January 26, 2020

Ahora bien, el objetivo de esta manifestación, es para llamar a la ciudadanía a unirse y poder buscar maneras y para así dar solución a la impunidad y la violencia en el país, ya que los manifestantes dijeron que “hay que hacer conciencia de la violencia que hay en México y de esta manera se puedan tocar los corazones”.

Julián LeBarón dijo “Creemos que no hay solución institucional para la impunidad y la violencia sin que nos unamos todos los mexicanos”.

Para sacar el dolor que la violencia deja, un grupo se manifestó en una marcha por La Verdad

Y es que aunque el activista LeBarón dijo que la manifestación realizada durante este día en la Ciudad de México es para atender la problemática de la inseguridad, también tomó la palabra para hablar sobre la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre no recibir a esta caravana ya que cuidaría la investidura presidencial pues podría darse un exabrupto.

Con respecto a ello Julián LeBarón declaró que “ya hay un exabrupto. Ayer en Guanajuato fueron asesinados a 27 personas, es un exabrupto que manchar terriblemente la investidura presidencial”.

Lebarón añadió que no quieren ayudar a AMLO, lo que buscan es reunir a todo México y buscar la unidad “y no dividirnos más para enfrentar la violencia. ya que como el activista declaró. Aquí el tema es México, no un grupo de personas. Tenemos que hacer algo para frenar la masacre”.

Por su parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ya ha informado que hasta diciembre del año pasado Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán eran los lugares que concentran el 47 por ciento de la incidencia en homicidios.

Te puede interesar: Llegan a San Juan de los Lagos Jalisco 128 mil peregrinos

Por lo anterior es que Julián LeBarón organizó esta marcha de “Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz” y también adelantó que entregarán documentos a las autoridades federales los cuales contendrán ideas “sobre cómo mejorar las cosas”, pero dejó claro que se necesita la unión de los mexicanos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana