Jueza libera a religioso acusado de abuso sexual, miembro de grupos provida

Un religioso acusado de abuso sexual contra una menor de edad en un camión de transporte público en la ciudad de Veracruz, fue liberado por una jueza de distrito, informó el portal enfocado a temas de género, Testigo Púrpura.

De acuerdo con el portal de noticias, durante la audiencia para acreditar la detención de Jaime N por haber tocado sin consentimiento a una joven de 16 años, la jueza consideró que la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, no acreditó los procedimientos legales necesarios para seguir con el proceso legal.

Fue detenido mientras abusaba de una menor en un camión, pero liberado porque el proceso no fue el correcto #acoso #abuso #justiciapatriarcalhttps://t.co/15zQvXJvKC — Testigo Púrpura (@TestigoPurpura) March 6, 2020

Ante esa situación, Jaime N fue puesto en libertad y aunque su proceso judicial no está cerrado, el señalado de abuso sexual no continuará un juicio hasta que no obtengan una nueva orden de aprehensión.

Relioso abusa sexualmente de menor en Veracruz

Los hechos se dieron el pasado 27 de febrero cuando un testigo detectó que Jaime N estaba tocando sin su consentimiento a una joven de 16 años de edad, por lo que lo retuvo hasta que llegó la Policía Naval.

De acuerdo a las versiones de redes sociales, esa persona es sumamente religiosa y cercana a los grupos Provida, reconocidos por sus posturas en contra del aborto o el matrimonio igualitario.

La Jueza indicó que durante la audiencia la Fiscalía se equivocó en el día de la detención (pues dijo 17 en lugar de 27), nunca mencionó que le hayan leído sus derechos al acusado, además de que no proporcionó información sobre el certificado médico que marca la ley.

El abuso sexual en contra de la menor se dio a bordo de un autobús de pasajeros en la ciudad de Veracruz.

“En ningún momento la fiscalía dentro de su narrativa inicial señaló que le haya dado lectura a los derechos que favorecen a Jaime N (…) ningún momento nos establece que le haya dado al señor Jaime N la valoración médica (…) que no sufrió ningún trato de tortura o algún maltrato a consecuencia de la detención”, indicó la jueza.

“Esto no implica que el hecho atribuido a Jaime N se dé por desacreditado, simplemente se está diciendo que al momento de la detención no cumple con la Fiscalía con los requisitos que deben permanecer”, añadió.

Ante esos errores, la jueza dispuso ponerlo en libertad aunque le advirtió que posteriormente podría ser aprehendido por el abuso sexual en contra de la menor.

Con información de Testigo Púrpura