Jueza causa indignación en redes sociales por violentar a una mujer

Jueza causa indignación en redes sociales

“Así no puedo, me distrae mucho”, expresó María del Carmen Patricia Mora, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien reaccionó de manera tajante en medio de una audiencia, ante una mujer que no pudo contener su llanto.

En un clip publicado en redes sociales, se aprecia cómo la jueza corta con la audiencia de manera inesperada, alegando que se distrae con el llanto de la víctima, por lo que pide un receso indefinido.

De inmediato internautas, comentaron el video publicado en las redes sociales de Antonio Nieto, en defensa de la mujer, pues aseguran que Patricia Mora actuó con poca empatía, asimismo hubo quien dijo que las acciones por parte de la jueza fueron positivas, para poder llevar el caso con claridad.

“Me distrae mucho”, dice jueza sobre el llanto de una mujer, víctima de violencia.



La jueza María del Carmen Patricia Mora dio 2 recesos, uno indefinido, porque se “distraía”.



El ex esposo e imputado, presente en la sala, tiene una orden de restricción. pic.twitter.com/tPzzakEdHY — Antonio Nieto (@siete_letras) May 11, 2022

Tunden en redes a jueza

La mujer recibió comentarios de total desacreditación ante el desplante provocado, usuarios de Twitter la atacaron calificándola como indolente, poco profesional y muchos otros pedían sea destituida de su cargo.

En uno de los comentarios se puede leer: “Pues si le resulta tedioso, que no imparta justicia en una ciudad donde hay cientos de casos”,

Asimismo, una periodista de la CDMX también dejó su comentario sobre la situación: “Cada persona merece respeto, tiempo y atención. Cada caso es una historia de vida. Si ella está cansada que pida licencia. Además, anunció receso indefinido; muy prepotente”.

Jueza es sorprendida con petición

Una mujer en Estados Unidos, se hizo viral luego de que rechazará formar parte del jurado durante el juicio de Nikolas Cruz, porque debía atender a su “sugar daddy”.

La jueza Elizabeth Scherer, quien lleva el caso de un tiroteo en una escuela secundaria en Florida, recibió esta solicitud por parte de una mujer, identificada como la “señorita Bistrol”, pues alegó que no podía ser parte del jurado, ya que le quitaría tiempo para poder ver a sus hijos y posteriormente atender a su otra pareja, ante lo sucedido, la jueza se mostró desconcertada por la petición.

