Juez rechaza librar orden de aprehensión contra ex director de Segalmex

Un juez federal rechazó liberar una orden de aprehensión contra 25 ex servidores públicos, entre ellos, el ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segrestre, quienes fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos relacionados con delincuencia organizada.

En ese sentido, la autoridad judicial señaló que la FGR no justificó dicha petición y tampoco expuso las circunstancias del por qué la asistencia de los indiciados a la audiencia de formulación de imputación pudiera verse demorada o dificultada en caso de que fueran citados.

Como ha informado La Verdad Noticias, estos señalamientos están relacionados con una supuesta contratación a la empresa Servicios Integrales Carregin, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de alrededor de 418 y 465 millones de pesos, en abril de 2020.

Pidieron detener a directivos de Segalmex

No liberaron las órdenes de aprehensión

De acuerdo con la carpeta de investigación elaborada por la FGR, además de Gavira Segrestre, se solicitaron órdenes de aprehensión contra el ex director comercial de Liconsa, Manuel Lozano Jiménez. Asimismo, contra Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena.

También contra el ex director de Asuntos Jurídicos; José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General; Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal y José Elías Ávila Peña, ex jefe del Almacén Rural de La Luisiada, Guanajuato, entre otros.

Cabe recordar que René Gavira Segreste enfrenta dos procesos por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, los cuales los lleva en libertad.

