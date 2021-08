Juez rechaza frenar regreso a clases presenciales

Este jueves, un juez federal rechazó impedir el regreso a clases presenciales tras una demanda interpuesta por una organización civil, pues argumentó que frenar la iniciativa sería perjudicial y recordó que el regreso a las aulas no es obligatorio.

El juez Noveno de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México negó un amparo presentado por la organización Suma x la Educación sobre el regreso a clases , debido a que el gobierno federal ha suscrito acuerdos para garantizar la salud de los estudiantes.

"Contrario a lo expresado por la asociación quejosa, sí se advierten protocolos de actuación a nivel federal para el regreso a clases. Aunado a lo anterior, conforme a lo señalado por el Presidente de la República, el regreso no será obligatorio, sino voluntario", señala el acuerdo.

¿Por qué se oponen al regreso a clases?

Los alumnos estarán a salvo en las aulas.

De acuerdo con representantes no identificados de la organización quejosa, la demanda no buscaba frenar el regreso a clases, sino obligar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a establecer los protocolos necesarios para evitar contagios.

Sin embargo, en sus informes la SEP indicó que no está facultada para establecer este tipo de medidas sino que esto le corresponde a la autoridad sanitaria, además de que al no iniciar aún el ciclo escolar, no es posible implementarlas.

Cabe recordar que, la SEP informó que los padres de familias o tutores deberán de firmar una carta compromiso en la que autorizan que los menores asistan a las escuelas, esto como parte del protocolo sanitario contra el Covid-19.

¿Cuándo regresan a clases presenciales?

La SEP garantizó la seguridad y la salud de todos los alumnos.

El próximo 30 de agosto los alumnos de Educación Básica iniciarán el próximo ciclo escolar 2021-2022, y ante el actual panorama que atraviesa México por la contingencia sanitaria algunas entidades ya expresaron su decisión sobre si los alumnos regresarán a las aulas .

Ante el próximo regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ciclo escolar 2021-2022 para el nivel básico iniciará el 30 de agosto del 2021. Está previsto que termine el 28 de julio de 2022.

