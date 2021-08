Juez ordena aprehensión de Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP

Un juez del estado de Puebla giró una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Economía durante el sexenio de Vicente Fox y actualmente se desempeña como rector de la Universidad de las Américas Puebla (UADLP).

Según reportes a los que tuvo acceso La Verdad Noticias, a Derbez se le acusa por el delito de fraude específico relacionado con la creación de una serie de empresas en las que estuvieron involucrados él y otros directivos de la UDLAP, que habrían desviado cerca de 100 millones de pesos propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, de los fundadores de la universidad.

La orden de aprehensión también vincula a otros integrantes del cuerpo directivo de la casa de estudios, entre ellos la ex vicerrectora administrativa, Mónica Ruiz; el ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional, Mario Vallejo Pérez; y el ex director general de asuntos jurídicos, Jesús Salvador Mijangos Patiño.

¿Qué hizo Luis Ernesto Derbez?

Derbez presuntamente formó parte de una operación de desvíos a Panamá.

Asimismo, entre los acusados figuran los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Saslas y Alejandro González Muñoz, quie habrían creado una estructura para mover el dinero a Panamá para y triangularlo hacia los socios de UDLAP Jenkins Graduate School de la que es parte Luis Ernesto Derbez.

Rincón Salas y González Muñoz suman tres órdenes de aprehensión emitido este 18 de agosto. Se kes acusado por lavado de dinero fraude específico y administración fraudulenta por el desfalco y desvío de recursos que suman más de 15 mil millones de pesos.

Fraude

Hasta el momento, el director de la UDLAP, reconocido como miembro de la Fundación Jenkins. El 6 de julio de este año, Derbez negó que existieran irregularidades en las finanzas de la institución, y aseguró que no había sido informado de que hubiera una denuncia en su contra.

El 29 de junio, un Nevo Patronato tomó el control del campus de la UDLAP, dando inicio a un pleito legal que incluyó el nombramiento de Armando Ríos Piter nuevo rector de la institución. Sin embargo, un dictamen federal determinó que los directivos entrantes debían devolver las instalaciones de la Fundación Jenkins y reconocer a Luis Ernesto Derbez como el rector.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.