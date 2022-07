Juego mecánico colapsa en feria de San Cristóbal, Ecatepec

La feria de San Cristóbal, en Ecatepec, regresó esta semana tras dos años de pausa por la pandemia, sin embargo, su esperado regreso se vio marcado por un incidente en sus principales atracciones, luego que un juego mecánico se desplomó en sus instalaciones.

De acuerdo a los informes, los hechos se registraron el pasado 30 de julio cuando una estructura en forma de Torre Eiffel de más de dos metros de altura, cayó al suelo, por fortuna no hubo lesionados.

Autoridades auxiliares, así como de los administradores de la feria, informaron que el juego no se encontraba en funcionamiento ni abierto al público al momento de la caída, por lo que el incidente no pasó a mayores. Asimismo, detallaron que el incidente no se reportaron lesionados, ya que el hecho se dio cuando se daba mantenimiento a la atracción “Teleférico”.

Video del desplome de juego mecánico en feria de San Cristóbal

⭕️��|| Una torre metálica que sostenía un juego mecánico en la feria de San Cristobal en Ecatepec,Edomex cayó.

La torre se desplomó a centímetros de un juego para niños; al momento del incidente, no había personas en las canastillas del juego

�� pic.twitter.com/UWNww68U45 — Punto por punto (@puntoporpuntomx) July 30, 2022

El incidente fue captado en video, en el que se observa una estructura en forma de Torre Eiffel de más de dos metros de altura, acostada sobre el suelo. Según los reportes, la caída de la estructura de la atracción se originó debido a las condiciones del suelo, ya que las lluvias de los últimos días dejaron húmeda la zona donde se localizaba la torre, misma que se deslizó hasta desplomarse.

Ante los hechos, los organizadores de la feria emitieron un comunicado en el que informaron de lo ocurrido y aclaró que el incidente se registró durante los trabajos de mantenimiento que se realizaban en uno de los juegos mecánicos instalados en la feria de este municipio del Estado de México.

¿Cuándo es la fiesta de San Cristóbal, Ecatepec?

La feria finaliza en agosto.

La feria de Ecatepec 2022 inició el pasado viernes 22 de julio y concluirá el domingo 21 de agosto. Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, el desplome del juego mecánico se registró durante el mantenimiento de las atracciones por lo que no se registraron heridos.

