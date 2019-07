Juan Collado desconoce a empresario que lo acusa por lavado de dinero

El abogado Juan Collado, negó conocer Sergio Hugo Bustamante Figueroa quien lo acusa de lavado de dinero, relacionado a un inmueble valuado en 156 millones de pesos. Lo anterior mediante un comunicado que fue enviado a los medios de comunicación.

Juan Collado dijo señaló lo siguiente: “Niego categóricamente mi participación en los hechos que refiere el denunciante. No he cometido ningún delito y estoy seguro de que en el transcurso del procedimiento se demostrará que las declaraciones del señor Bustamante son falsas y sus manifestaciones no tienen fundamento, expresadas con la única intención de obtener un beneficio económico que no le corresponde”.

Recordemos también que Collado también ha sido vinculado con la delincuencia organizada.

Juan Collado señala que las diferentes versiones en las declaración de Bustamante hacen dudar de la veracidad de las mismas.

Sin embargo en lo que tiene que ver con el fraude cometido contra Bustamante, Collado afirma que se adquirió antes de que se convirtiera en presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros por lo que destacó que dichos sucesos que se le atribuyen sucedieron mientras él no presidía el Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros

“Ocurrieron antes del 30 de abril de 2015, fecha en la que asumí la presidencia del consejo de dicha sociedad”, añadiendo Juan Collado, que Bustamante Figueroa ha cambiado en repetidas ocasiones sus versiones acciones por lo que hacen dudar de las mismas.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Collado de participar en una red delictiva que simuló operaciones con el objetivo principal de desviar recursos desde Libertad Servicios Financieros, de la cual ostenta la presidencia del consejo de administración.

Te puede interesar: Juan Collado creó 44 empresas fantasmas para lavar dinero de estafas

Por lo anterior, los elementos de la Fiscalía detuvieron a Collado el pasado 9 de julio al ser, además, señalado de conductas delictivas como usurpación de identidad al igual que la de crear empresas fantasma para mover los recursos y la compra de un terreno en Querétaro.