Joven vende cupcakes para salvar a su mascota que rescató de un criadero

Yoselí Macías cada fin de semana se para en La Plaza Zaragoza, Hermosillo, para vender cupcakes y así pagar el tratamiento médico de Max, un perrito de dos años que rescató de un criadero.

La joven de 24 años, adoptó a Max, luego de que éste fuera abandonado por su dueño anterior en un criadero clandestino y cuando comenzaba a enfermarse.

Una serie de "bolitas" en su cuerpo es lo que actualmente alerta a su actual familia, pues puede que tenga cáncer; aún así, la joven decidió emprender dicho negocio para poder salvarlo.

"Va a ocupar quimioterapias para desbaratarle todas las bolas, pero lo que el doctor no me ha dicho es qué tipo de quimios porque lo que me dijo es que la neoplasia son células malignas que salen en el cuerpo y hacen tumor o se hacen masas".