Joven se suicida en Puebla tras mandar mensajes de "odio" en su Facebook

Un joven de solo 22 años de edad, se ahorcó al interior de su casa ubicada en el municipio de Huejotzingo, en Puebla; antes de realizar tal acto, decidió enviar estremecedores mensajes a través de sus redes sociales. Se presume que estaban dedicados a sus familiares.

Las autoridades informaron que el joven fue identificado como Manuel “I” y su cuerpo fue hallado alrededor de las 11:00 horas del jueves 18 de diciembre al interior de su casa que se ubica entre el cruce de las calles Agua Santa y La Piedad, en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco en Puebla.

Fueron familiares del joven quienes lo encontraron colgado en la vivienda y dieron aviso a la Policía Municipal de Huejotzingo.

Al llegar a lugar de los hechos, los paramédicos confirmaron la muerte del joven que fue causada por asfixia mecánica.

Al lugar también se hicieron presentes elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las primeras indagaciones del caso.

A través de su cuenta de facebook, el joven publicó una serie de mensajes que se presume, estaban de dedicadas a su familiares y en las que además de manifestar su rechazo hacia ellos, decía “no quiero que lloren”.

“Mañana k me encuentre no kiero k lloren no kiero lagrimas falsas”, escribió.