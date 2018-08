Joven se pasea semidesnuda en Ciudad Universitaria

Mujer desnuda Ciudad Universitaria

Denunciaron en redes sociales las fotos de una mujer que posa semidesnuda en Ciudad Universitaria.

En las imágenes tomadas de día aparece una mujer posando en ropa interior en la zona conocida como Las Islas; al fondo se aprecia la Biblioteca Central y el espejo de agua localizado en la zona de Ciudad Universitaria.

La mujer se desnuda mostrando los senos y los glúteos mientras observa la cámara.

Ciudad Universitaria

Las imágenes fueron dadas a conocer a través de la página de Facebook “Facultad de Contaduría y Administración UNAM”, la cual no es la página oficial de dicha entidad académica, la Universidad no ha emitido un posicionamiento público sobre el tema y algunosseñalaron que no es tema de la institución.

Aunque la denuncia vía Facebook se hizo este domingo, no se tiene información de cuándo fueron tomadas las fotografías de la mujer semidesnuda en Ciudad Universitaria.

Fue una cuenta de Facebook donde se difundieron las fotografías y alumnos se encargaron de viralziarlas las 8 fotografías en donde se puede ver a una mujer semidesnuda frente a la Biblioteca Central, posando en distintas posturas.

"Estas fotografías son una falta de respeto a la comunidad universitaria y a la máxima casa de estudios. Le pedimos a las autoridades universitarias que investiguen y sancionen a los jóvenes que estén involucrados en estos actos"