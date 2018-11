Joven muere tras ser atropellado: Integraba la caravana migrante en México

El vehículo que lo arrolló, se dio a la fuga y hasta el momento, no se tienen pistas de quien pudo ser el conductor del auto que mató al joven hondureño.

El pasado 20 de noviembre, un migrante hondureño de 17 años, murió trágicamente después de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en cuanto el joven cayó al suelo.

Los hechos se registraron en la carretera que une a dos ciudades: Mexicali – Tijuana.

Según testigos y el informe policial, el hondureño se encontraba caminando en un área en la que no se debe, en el tramo de La Rumorosa, cerca de una caseta de cobro del peaje.

Murió de manera instantánea y el conductor de vehículo no se detuvo, se dio a la fuga sin que hasta el momento, se tenga una pista de quien atropelló al joven migrante.

Las autoridades mencionaron, que no les consta que el ahora occiso forme parte de la caravana migrante, pues no había mucha gente a su alrededor cuando pasó el accidente, incluso, hasta el momento, no ha sido identificado. Solo se sabe, que desde ese mismo día, se le había visto caminando hacia la frontera de Tijuana con Estados Unidos, por lo que se deduce que forme parte de los migrantes hondureños.