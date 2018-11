Joven migrante: El sueño americano ya no es la primera opción

Un joven de 18 años llamado Loshner, originario de Santa Bárbara, Honduras, viajó durante horas con su esposa e hijo, para llegar a la frontera entre San Luis Río Colorado y el condado de Yuma, Arizona, reconsideraron la idea de cruzar la frontera de México con Estados Unidos en busca del sueño americano, pero ya no es la primera opción, pues está considerando quedarse a radicar en México.

Dijo haber conseguido un permiso temporal para estar en México de manera legal y al ver que no hay pronta respuesta de la visa humanitaria por parte de E.U, se quedaría a trabajar en territorio mexicano para darle mejor vida a su familia. Volver a Honduras, no es una opción, pues dice Loshner, que no hay trabajo y la forma de vida, es inhumana.

“La primera opción es que mi esposa y mi hijo estén de aquel lado, mientras yo podría esperar aquí para cualquier cosa que pase, mientras ellos estén en trámites, yo puedo trabajar acá para prepararme y seguirlos cuando tengamos algo seguro o recibirlos y hacer vida en México”

Sarmiento y su familia, llevan días haciendo fila en la banqueta divisora de ambos países, esperan ser atendidos por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza.

No forman parte de la caravana migrante que se dejó venir a México hace ya varias semanas, aunque salieron de su país buscando una vida mejor.

“Tenemos que permanecer aquí porque en cualquier momento los agentes aduanales nos pueden llamar y si no estamos, perdemos el turno y todo esto no habría valido la pena, mientras dormimos en casas de campaña que hicimos con cobijas y comemos lo que la gente nos comparte”.