Joven llega en bicicleta al drive thru de vacunación en Reynosa

Llamó la atención un joven que llegó en bicicleta al drive thru de vacunación en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, convirtiéndose en el único en la fila que no iba en un automóvil.

Javier, de 18 años, fue captado haciendo fila en el Parque Cultural de dicha ciudad, que las autoridades sanitarias están haciendo funcionar como centro de vacunación desde el auto.

“Como no tengo carro como las demás personas, pues no puedo venir así y pues dije ahí tengo mi bici, me voy a ir en ella llegué, pregunté y me mandaron para acá, estoy haciendo fila y ya mero me toca vacunarme contra el covid”, dijo Javier en entrevista con Telediario Tamaulipas.

Llama a personas a vacunarse

Javier fue entrevistado por un medio local.

En medio de decenas de automóviles, el joven ciclista puso el ejemplo para algunas personas que por razones como el miedo, desidia o falta de alguien que los lleve, no están yendo a vacunarse, y los invitó acudir a su centro.

“Que vengan porque hace falta, que se les quite lo huevones y que vengan, luego ni se quieren levantar de la cama”, expuso.

Cuando llegó su turno, Javier recibió la inoculación sin ningún inconveniente para luego tomarse los 15 minutos de espera en la explanada del edificio.

Vacunación en Tamaulipas

Avanza la vacunación en Tamaulipas.

Los primeros jóvenes de entre 18 y 21 años de edad recibieron la primera dosis de la vacuna el martes en la frontera de Tamaulipas, consiguiendo un récord de más de 67 mil vacunados ese mismo día.

José Ramón Gómez Leal, representante de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, detalló que en Reynosa se aplicaron 27 mil 091 dosis; en Matamoros, 24 mil 750 y en Nuevo Laredo, 15 mil 528.

Este miércoles inició la aplicación de vacunas para el rango de 22 a 26 años de edad. El jueves toca a los de 27 a 31 años, el viernes a las edades de 32 a 36 y el sábado 31 de julio, 37 a 39 años.

