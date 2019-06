Joven "víctima" de bullying DEMANDARÁ a la UVM Saltillo por expulsarlo

Joven expulsado "víctima" de bullying DEMANDARÁ a la UVM Saltillo por expulsarlo

El joven “víctima” de bullying que fue expulsado por la Universidad del Valle de México (UVM) campus Saltillo, presentará una denuncia formal en contra de la institución educativa por su baja definitiva; esto tras ser expulsado, según la UVM Saltillo, por participar en la confrontación.

El caso empezó, cuenta el afectado Iván Moreno Jiménez, cuando Juan Pablo empezó a agredir al joven durante clases; a pesar de que Juan Pablo hacia bullying a todos sus compañeros, Iván no se dejó y le contestó dejándolo en ridículo frente al grupo.

Juan Pablo citó al joven “víctima” de bullying al estacionamiento para golpearlo y a sus compañeros de la UVM Saltillo como espectadores de la “golpiza”. Al llegar y ver cámaras de seguridad de la universidad, el joven y su agresor se trasladaron al gimnasio para “resolver el problema”.

El joven “víctima” de bullying, Iván, asegura que le explicó a Juan Pablo que no tenia ningún problema con él cuando le soltó un golpe.

“Lo abracé para que no me siguiera golpeando, nos tiramos al suelo y nos separaron; le dije que si eso era lo único que quería, golpearme en frente de todos sus amigos, pero cuando le estoy diciendo estoy más cerca y me pega de nuevo, por eso dicen que también lo incité”, aseguró el joven molesto con la Universidad del Valle de México (UVM) campus Saltillo.

En el altercado, también está involucrado un amigo de Iván; quien para no perder su beca evitó confrontarse con el bravucón.

Al principio, la UVM Saltillo suspendió a los tres para hacer una investigación; pero posteriormente, en un comunicado oficial, la institución anunció la expulsión de Juan Pablo por hacer bullying y a Iván por incitarlo.

El joven “víctima” de bullying asegura que no se le hace justa la resolución que dictaminó la UVM Saltillo y analiza una posible denuncia contra la institución.