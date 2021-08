Una joven identificada como Nathalia Izaguirre exhibió a través de un video que subió a su cuenta de Facebook, como una enfermera le puso una vacuna contra COVID-19 sin líquido, es decir, aplicaron en ella una jeringa vacía. Los hechos acontecieron en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo el pasado 28 de julio.

Según con la información relatada por la joven mediante su cuenta de Facebook, así como del medio El Mañana de Reynosa, Nathalia no quería ver el momento en que la vacunaban, así que optó por registrar con su celular el tan esperado momento. “Gracias a Dios tome este vídeo (juzguen ustedes) no me pusieron nada de líquido”.

Posterior al suceso, la joven acudió a reclamar a la enfermera los hechos, y como prueba de ello le mostró el video que grabó, de forma que la mujer, perteneciente al personal de salud que estaba apoyando con la vacunación contra COVID-19, admitió que la jeringa estaba vacía.

Joven recibe vacuna contra COVID-19 vacía

Joven exhibe en redes que fue vacunada con una jeringa vacía en Tamaulipas.

Según con la versión que publicó en el medio local antes citado, la joven Nathalia habría reportado el incidente a los elementos de la Secretaría de Marina que se encontraban a cargo del resguardo de las vacunas contra COVID-19 en dicho centro de vacunación en Tamaulipas.

Como respuesta, los uniformados habrían intervenido a la enfermera y organizaron que esta vez si se vacunara a la joven con la dosis correspondiente. “Quizás fue un error y se comprende (…) Lo más viable es que todos grabemos el momento”, comentó Nathalia Izaguirre.

Video de la jeringa vacía se viralizó en redes

La Verdad Noticias informa que, el video publicado en sus redes sociales rápidamente se hizo viral alcanzando casi dos mil reacciones y los comentarios de cientos de usuarios indignados ante la situación que vivió la joven.

Debido al incremento de coronavirus, pese a la vacunación contra COVID-19, tres hospitales de Tamaulipas se encuentran al 100 por ciento en su ocupación de camas con ventilador UCI, confirmó el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud Federal.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.