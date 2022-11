Joven denunció los malos tratos en restaurante japonés por estar embarazada

La Verdad Noticias informa sobre la denuncia en redes sociales de una joven lagunera, quien reveló los malos tratos en restaurante japonés, en la publicación la chica dijo que la corrieron por estar embarazada.

Luego que la sacaran por haberse embarazado, la joven que en Facebook se identifica como Jennifer Alessandra Pizaña dijera que en el el restaurante pasaran muchas cosas y que el ambiente es muy pesado.

Además Jennifer dijo que en el lugar las condiciones son muy insalubres en las que atendían a los clientes.

Malos tratos en restaurante japonés

No solo son malos tratos sino que hay plagas.

El pasado 7 de noviembre la joven Jennifer denunció a través de su cuenta de Facebook que el lugar llamado Sr. Kimono que está ubicado en el bulevar Independencia en la colonia El Fresno, tienen plagas de cucarachas, incluso, ponen a los empleados a fumigar para no tener que cerrar el local.

Además explicó en su denuncia que el ambiente laboral es demasiado "pesado" e incluso son los mismos gerentes que dan malos tratos a los empleados.

Restaurante japonés maltrata a empleados

Jennifer Alessandra Pizaña escribió en su denuncia “ellos me corrieron por estar embarazada querían a toda costa hacer que me saliera hasta ya no aguanté más con la presión me hicieron sentir”.

Agregó: “no solo eso pasaba también ya que tenían una higiene del asco ellos prefieren seguir vendiendo que dar calidad a sus clientes para que así puedan brindar un mejor servicio ya que donde preparan los alimentos siempre hay cucarachas”

“Hago saber esto porque los dueños de este lugar jamás les importó el bienestar de sus clientes sabiendo que hay familias que iban y consumían estos alimentos sin saber qué había pasado por ellos, hago esta mención para todos los comensales que ven a este lugar como el sitio adecuado para comer que lo piensen bien dos veces antes de ir”.

Como era de esperarse, la denuncia ciudadana de Jennifer denuncia los malos tratos en restaurante japonés se ha hecho viral y ya tiene más de mil 200 comentarios y cientos de reacciones.

