Joven de Ecatepec obtuvo puntaje PERFECTO en examen de admisión 

Con tan sólo 15 años de edad, Erick Fabián de Jesús Hernández se volvió noticia nacional, luego de obtener un puntaje perfecto para ingresar al bachillerato en el Estado de México.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del joven estudiante originario de Ecatepec de Morelos, fue estudió a través de Youtube y aprovechó también para pedir al Presidente que brinde mejores oportunidades para la educación de los jóvenes.

En una entrevista para un medio local, el estudiante explicó que por medio de internet tomó un curso, el cual presumió fue gratis.

El estudiante logró un puntaje perfecto para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por lo que Erick señaló que no esperaba obtener una puntuación tan alta, sin embargo, indicó que siempre tuvo certeza de que se quedaría en la primer opción, ya que se dijo confiado de sus capacidades y los resultados en su historial académica.

El joven brindó su opinión respecto a la administración del gobierno federal, por lo que señaló que en lugar de repartir becas a jóvenes que ni estudian ni trabajan, “mejor trabaje en generar mejores condiciones de desarrollo, estudio y empleo para la población”.

“Yo sé que muchos así lo pueden aprovechar, pero por lo que he visto muchos no lo harán al máximo y, en lugar de gastárselo en sus estudios, lo hacen en cosas que no tienen nada que ver”, sostuvo el joven.