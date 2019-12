Joven de Chiapas sufrió terrible bullying y ahora está a punto de perder la vista

La escuela secundaria federal Rafael Ramírez, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha sido el escenario de un terrible caso de acoso estudiantil, bullying, el cual lo ha puesto a luchar por su vida después que fuera agredido por sus propios compañeros de clase.

El menor José Ángel Pérez Ocaña, de apenas con 14 años de edad, se encuentra delicado de salud y está a punto de perder la visión de uno de sus ojos ya que, como él mismo cuenta, fue golpeado por sus compañeros en pleno horario de clases.

Resulta ser que esta no ha sido la primera vez que este jovencito sufre de bullying, su madre, María Rocío Ocaña Avendaño, comentó que en reiteradas ocasiones su hijo ha llegado a casa con heridas y golpes o simplemente amenazas por parte de sus compañeros.

Bullying se sale de control y casi deja ciego a un adolescente en Chiapas ¡la escuela no tiene maestros!

SIN AUTORIDAD ESCOLAR

El problema es que las autoridades del plantel no hacen nada al respecto para poner una solución a los constantes casos de acoso estudiantil y a consecuencia de ello el pasado viernes alrededor de las 10:30 a 11:00 horas uno de los estudiantes resultó gravemente lesionado.

La madre de José Ángel Pérez Ocaña ha dicho que no hay director, no hay subdirector, no hay maestros ya que solo cinco maestros atienden a toda una escuela y esos mismos maestros ni siquiera tienen seguro.

Es por ello que el joven Pérez Ocaña quien se encontraba en la escuela fue agredido “descaradamente” por los estudiantes, sin embargo, cuando la madre fue notificada del incidente ella no se encontraba en ese momento en su casa pues salió por el mandado, pero al enterarse fue inmediatamente a la secundaria y solo le dieron a su hijo herido.

Bullying se sale de control y casi deja ciego a un adolescente en Chiapas ¡la escuela no tiene maestros!

Únete a nosotros en Instagram

La familia de José Ángel quieren que paguen los medicamentos del joven así como que se hagan cargo de las curaciones para que no pierda la vista. Los médicos del hospital al revisar al menor se percataron que tenía desprendimiento de retina así como una hemorragia en la zona interior del ojo derecho.

Te puede interesar: Niño de primaria se SUICIDA en CDMX; sufría bullying

El problema es que, aun cuando ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, no hay aún un responsable de las lesiones que los mismos estudiantes causaron. "Que me paguen mis curaciones, mi medicamento que estoy tomando para que no suceda algo más", pide el adolescente José.