José Luis González Meza, abogado de “El Chapo” expondrá a Osorio Chong

El ex secretario de Gobernación, y actual senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, ha estado envuelto en varios actos controversiales, entre ellos que ha recibido dinero de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”.

Dicha afirmación la realizó el abogado en México del narcotraficante, más famosos del país y que ahora se encuentra cumpliendo una condena perpetua en Estados Unidos, José Luis González Meza, abogado en México del narcotraficante.

José Luis González Meza, abogado en México de “El Chapo” expondrá a Osorio Chong.

El defensor del narcotraficante hizo saber que el próximo miércoles estaría en la Fiscalía General de la República a presentar pruebas en contra de Miguel Ángel Osorio Chong.

Recordemos que durante la visita del Secretario de Estados de Estados Unidos, Mike Pompeo y donde se reuniría con el canciller Marcelo Ebrard, el litigante de “El Chapo” se manifestó en la sede de la cancillería de México.

El abogado de “El Chapo” dijo tener una denuncia en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, del ex secretario de Gobernación, señaló “ya tenemos pruebas, aparte de que el ex presidente recibió mil 800 millones de dólares, el señor Osorio Chong también recibió dinero”.

González Meza afirmó declaró: “Vamos a aportar más pruebas y más pruebas, y más pruebas para que el angelito de Peña Nieto vaya donde debe estar”.

En cuanto a los montos de dinero que asegura recibió Osorio Chong, dijo que fueron varios millones de dólares de parte de mensajeros del narcotraficante.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Cabe mencionar que el domingo José Luis González Meza, abogado en México de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", solicitó la repatriación de su cliente por presuntos vicios durante el proceso en Estados Unidos, en el cual fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de cárcel.

Señaló que la razón por la que pide lo anterior es debido a que su cliente es mexicano y fue entregado ilegalmente a Estados Unidos por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Te puede interesar: La historia del Agente de la DEA que capturó a ‘El Chapo’ y que estuvo cerca de detener a ‘El Mayo’ Zambada

Por lo anterior es que ya ha presentado la documentación a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la cancillería, para que se inicie la repatriación lo más pronto posible.