José Antonio Meade llega campante a Palacio Nacional para un desayuno con Herrera

Se desatan diversas especulaciones luego de revelarse el video en el que se ve al ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, saliendo del Palacio Nacional acompañado de José Antonio González Anaya, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, y ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ex candidato presidencial y el ex secretario de Hacienda, acudieron a un desayuno con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antes de las nueve de la mañana; todo esto, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba dando la tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional.

Todo esto ocurre, luego de que Rosario Robles, este siendo señalada y vinculada a proceso y el Juez Felipe de Jesús Delgadillo, ha opinado que Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, debe aclarar si tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades en Sedesol y Sedatu.

Por su parte, Arturo Herrera, negó haber tenido alguna reunión con Meade y González Anaya, aunque sus palabras no convencieron, pues cuando declaró esto, se estaba riendo. Evadió a la prensa y evitó dar más detalles.

La imágenes dicen todo lo contrario, ya que los ex funcionarios de Peña Nieto, fueron captados saliendo del Palacio Nacional.

Respondió a la prensa con ironía.

“Vimos que vino José Antonio Meade, ¿habló con él hoy?”, preguntó un reportero.

“No”, contestó el titular de Hacienda mientras se reía.

“Vimos también a José Antonio González Anaya”, insistió la prensa.

“Seguramente han de haber venido a platicar entre ellos”.