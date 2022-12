Jorge Alcocer asegura que hay escasez de médicos especialistas en México

13 mil especialistas,así como médicos generales y enfermeras hacen falta para atender a la población mexicana aseguró el secretario de Salud, Jorge Alcocer durante un evento para la implementación del nuevo programa IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos.

“En México hay una falta de médicos generales, de enfermeras y sobre todo de especialistas. Estamos trabajando en estrategias y ejemplifico con los niños, los pediatras que hay no son suficientes”, dijo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció también que el mayor problema del sector salud es la falta del personal médico, sin embargo, aseguró que en todos los otros rubros se marcha bien.

“Como no permitimos la corrupción, tenemos presupuesto”: AMLO

En el evento de Veracruz, el mandatario federal aseguró que “Estamos mejorando el sector salud y no hay problema porque tenemos presupuesto, como no permitimos la corrupción pues tenemos presupuesto”.

Agregó que el “el reto es que no nos falten los médicos, enfermeras y especialistas pero lo vamos a lograr, me canso ganso, no sé cómo pero lo vamos a lograr, estamos buscando médicos de otros países y a los de aquí se les va a aumentar el sueldo”.

En Guerrero, AMLO exigió mejorar los servicios de salud

El pasado martes, el presidente López Obrador encomendó al titular de Salud mejorar los servicios. “No podemos tener aquí en Guerrero la Secretaría de Salud con servicios de salud de tercera, de cuarta, queremos tener servicios de salud de primera como los mejores del mundo”.