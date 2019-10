Jefe Diego pagó casi 13 millones de pesos de impuesto predial en Colón

Este sábado, el municipio de Colón, Querétaro, informó que Diego Fernández de Cevallos, mejor conocido como "Jefe Diego", ha cubierto el adeudo por concepto de impuesto predial que presentaba su propiedad.

En un documento documento se lee que el adeudo que presentaba la propiedad conocida como Villas del Estanco o Rancho El Estanco, se saldó ayer viernes 26 de octubre y fue por más de 12 millones de pesos.

Señaló que el dueño del inmueble se presentó ante la autoridad fiscal y tras resolver "las consideraciones realizadas por quien legalmente resulta sujeto pasivo del impuesto", se aplicaron las deducciones correspondientes como a cualquier contribuyente de Colón.

Fueron 12 millones 763 mil 239 pesos lo que se pagó exactamente y con lo que la propiedad está al corriente respecto al bimestre que corre.

Cabe mencionar que a principios de éste mes, el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, afirmó que Diego Fernández tiene un atraso en el pago del impuesto predial de un rancho que tiene en la localidad, por lo que advirtió que buscará cobrarle el monto que se debe.

"El rancho que es de su propiedad, Villas del Estanco, él lo adquiere con esa problemática, que el rancho había atravesado varios juicios, no lo regularizaron y definitivamente lo tiene que enfrentar, él es el actual dueño, no hay justificación decir que se me pasó", dijo.