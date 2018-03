Jefa de grupo se lleva el dinero de graduación de sus compañeros

Sus compañeros, al darse cuenta de la estafa, decidieron celebrar en la calle

Un grupo de jóvenes preparatorianos se quedaron sin fiesta de graduación, pues su jefa de grupo, encargada de recolectar el dinero, nunca pagó la banquetera y no dio la cara el día del evento. Se habla de una estafa de cerca de $50 mil pesos, la joven, pese a insistencia de sus compañeros en el teléfono, nunca supieron de ella el día de la graduación. Para los jóvenes, la gran noche estaba lista, se presentaron al lugar y los responsables de la banquetera les negaron el acceso, asegurando que la fiesta no había sido pagada. Los alumnos, en su desesperación, se comunicaron con la responsable y esta, a pesar que dijo que estaba cerca, jamás llegó. Los jóvenes optaron por celebrar, solo que esta vez no en el lugar que habían pagado, sino que en la vía pública. Los estudiantes tuvieron su fiesta, bailaron y rieron, sin olvidar que tomarán acciones legales contra su compañera.