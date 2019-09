Javier Duarte hace fuerte confesión: Destapa la relación que mantuvo con Peña Nieto

Javier Duarte ha decidido realizar una fuerte confesión destapando la relación que mantuvo durante su gobierno al frente del gobierno de Veracruz con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El ahora ex mandatario veracruzano, Javier Duarte dijo que a raíz precisamente de esa relación había decidió huir de México y buscar escondite en otra parte del mundo, asegurando que “uno no puede competir contra el aparato de Gobierno, es imposible ganarle”, dijo, negando cualquier comisión de delito mientras gobernaba Veracruz.

“Fui la caja china del Gobierno (de Enrique Peña Nieto) para ocultar todos los escándalos que tenían encima. La Casa Blanca, Ayotzinapa, a todos los escándalos de popularidad que tenía el Presidente. Tenían como estrategia, y la compró el presidente Peña, que la única manera de lavarse la cara de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel”, reveló Javier Duarte.

Al preguntarle a Duarte por qué él se refería a sí mismo como “el gobernador priista más sacrificable”, este indicó que había intentado comunicarse con Peña Nieto, sin embargo fracasó en su intento, “en el momento que estaba a salvo de esta persecución”, pero sus abogados sí tuvieron comunicación con el Gobierno federal.

“Después de un tiempo, llegamos a una negociación para que dejaran en paz a mi familia”, indicó Javier Duarte.

No sin antes dejar en claro que este, contaba con pruebas que involucraron a funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, pero no tenía contra Peña Nieto.

“Yo no estoy pidiendo ningún criterio de oportunidad. No estoy pidiendo ningún beneficio a cambio de esta información”, dijo Duarte, indicando que era su obligación.

“No le debo lealtad a nadie”, atajó el ex mandatario veracruzano.

Sin embargo, Javier Duarte si aceptó que había seguido órdenes algunas veces solo siguió órdenes en casos de corrupción, señalando que con la actual administración puede sentirse más seguro.

“Soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy un hombre de lujos, de riquezas, nunca lo he sido”, dijo Duarte al indicar que no es un ser de grandes riquezas.

“El grupo político que enfermamente me atacó a mí y a mi familia, hoy va a tener que enfrentar la realidad y es muy probable que este señor, (Jorge) Winckler- exfiscal de Veracruz-, pase a ser próximamente prófugo de la justicia o detenido”, dijo Duarte.