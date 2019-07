Javier Duarte asegura que pronto saldrá libre y que gobierno de EPN montó todo

Javier Duarte o Javidu, ex gobernador de Veracruz, aseguró que pronto saldrá libre tras ser detenido en Guatemala y extraditado a México acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Javidu afirmó que pronto dejará el Reclusorio Varonil Oriente porque todo lo relacionado con su caso, cargos y detención, se trató de un “circo, un montaje”.

En una llamada telefónica desde la cárcel, el ex mandatario reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó su detención y extradición a México.

“Pronto voy a salir libre y pronto va a salir a la luz todo este circo, todo este montaje que armaron, todas estas pruebas que fabricaron en mi contra, que meramente fue un show mediático para lincharme”, reveló Duarte.

ORGULLOSO DE SU TRABAJO

Javier Duarte también dijo que tuvo “los pantalones” para tomar decisiones durante su gobierno, afirmando que esa fue la razón que lo llevó a donde está.

“Hice todo lo que tenía que haber hecho, goberné con todas sus consecuencias y no me tembló la mano, Hice todo lo que tenía que haber hecho, goberné con todas sus consecuencias y no me tembló la mano”, reveló el polémico ex mandatario.

Javier Duarte asegura que todo fue un "circo".

Para concluir su llamada telefónica, Duarte recalcó que fue un “chivo expiatorio” para que un gobierno “corrupto y frívolo”, refiriéndose a Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, se “lavara la cara”.

Desde el 8 de julio, el mandatario empezó a revelar a medios de comunicación información relevante sobre su caso; uno de los datos más estremecedores para México fue el dinero de “regalo” que Enrique Peña Nieto le dio al hermano de Duarte para sobornar a un funcionario de su gobierno y pudieran cambiar su delito, situación que el país nunca se explicó en su momento.

El ex mandatario veracruzano también reveló que Osorio Chong, con ordenes de EPN, le había ordenado pedir licencia y huir del país para posteriormente ser detenido en Guatemala.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades han hecho algún trato con Javier Duarte para poder procesar o meter a la cárcel a algún político corrupto involucrado en el caso del polémico ex gobernador de Veracruz.