Javier Duarte NIEGA haber recibido 500 mil dólares de soborno de Odebrecht

Tras las acusaciones del ex director de la Constructora Odebrecht en México, Javier Duarte negó haber recibido soborno por 500 mil dólares para su campaña a la gubernatura de Veracruz en 2010.

El polémico ex gobernador declaró tras las rejas que las acusaciones de Luis Alberto de Meneses Weyll son falsas, ya que dicho proyecto nunca se llevó a cabo y mucho menos adjudicó contratos a Odebrecht.

Desde el Reclusorio Norte, Duarte reveló que el proyecto del financiamiento de su campaña por Odebrech si le fue presentado, pero consistía en realizar una red de agua potable a la ciudad de Xalapa; propuesta la cual escuchó, pero rechazó.

Acusan a Javier Duarte de aceptar soborno de Odebrecht.

“A lo mejor y sí, a lo mejor a alguien le dieron los 500 mil dólares, a mí no. Pero lo que sí puedo decir es que si a mí me los hubieran dado yo hubiera tenido un compromiso, lo cual es obvio, tú no regalas 500 mil dólares a alguien, sin algo a cambio ¿es correcto?”, reveló Duarte.

Después de este supuesto soborno por parte de Odebrecht, el ex director de la constructora declaró que el gobierno de Duarte en 2013 adjudicó de manera directa el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa a una empresa veracruzana subcontratada por Odebrecht, de nombre Constructora Ruso.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

“Yo no les di nada, ni a Ruso ni a Odebrecht, entonces está muy claro que esta declaración que hizo este personaje no tiene ningún fundamento”, declaró el polémico ex gobernador que fue detenido en Guatemala.

TE PUEDE INTERESAR: Duarte expone soborno de EPN; le dio dinero por “cargo de conciencia” para extorsionar

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito huyó del país en diciembre de 2016; en abril del 2017, Javidu fue detenido en Guatemala y extraditado a México para las tareas legales correspondientes. Ahora pasa sus días en el Reclusorio Norte y afirma que todo fue orquestado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.