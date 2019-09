Javier Duarte: Ante Televisa confiesa y suelta impactantes revelaciones de EPN

Javier Duarte fue entrevistado por Televisa en el reclusorio donde se encuentra y este soltó la sopa haciendo impactantes revelaciones sobre lo que Enrique Peña Nieto hizo durante su mandato como presidente de México del 2012 al 2018.

El ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte señaló en la entrevista a Televisa que él y su caso solo fueron una cortina de humo, una caja china, para tapar todo lo que pasaba en el país que no podían controlar.

Ante lo anterior Javier Duarte que fue extraditado a México el 17 de julio de 2017 tras ser detenido en Guatemala, fue el pasado septiembre del 2018 cuando este ex mandatario fue sentenciado a un periodo de 9 años de prisión, como pago a los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

La REVELACIONES de Javier Duarte en FRASES:

"Tengo mi casa de toda la vida en Córdoba, tiene dentro del patrimonio familiar más de 100 años, no tengo nada, tengo cuadros, pero no valiosos".

"Vinieron funcionarios de la Fiscalía General de la República yo les dije que no pedía ningún beneficio a cambio de esa información (contra funcionarios de Peña), lo hago porque es mi obligación hacerlo. No le debo lealtad a nadie".

"Fui la 'caja china' del gobierno para ocultar los escándalos que tenían encima, la Casa Blanca, Ayotzinapa, todos los problemas que tenía de popularidad el presidente".

"El único que elemento que existe en contra (de mi esposa Karime Macías) en la denuncia que se presentó, fue la del testimonio de un exfuncionario de gobierno. Es una persona que estuvo detenida, ya se encuentra libre, a través de tortura, de amenazas en contra de su familia, lo torturaron para que declarara en contra de Karime".

"No tuve comunicación con el presidente Peña, pero mis abogados sí tuvieron comunicación con el gobierno federal. Después llegamos a un acuerdo para que dejaran en paz a mi familia".

"Siguen en el Reino Unido porque tienen que estar allá, aquí corren peligro. Cuesta mucho dinero, pero gracias a los ahorros que pude juntar en mi vida, tuve un pequeño patrimonio que he invertido para mantener a mi familia".

"Huí (a Guatemala) porque uno no puede competir contra el aparato de gobierno, es imposible. En este país así funciona, o así funcionaba".

"Viven al día, su máximo lujo es ir al parque a hacer un pícnic. (Los hijos) mayores están enterados de esta situación, el chiquito piensa que estoy trabajando en México y que pronto voy a ir con él. (...) Existe una posibilidad real de que pronto esto pueda ya concluir".

"La única manera que el presidente (Peña Nieto) tenía de lavarse la cara, que no lo acusaran como corrupto, era meter a uno de los suyos a la cárcel".

"No tengo (dinero), esa es una de las grandes falacias, de las grandes contradicciones, soy un hombre que ha vivido en la justa medianía que me ha permitido el servicio público, no soy un hombre, de lujos, de riquezas".

"Desde el presidente que tiene que usar peluca hasta funcionarios que hoy están resguardados por el fuero constitucional y otros exfuncionarios que se encuentran, en algunos casos, detenidos".

"(En la actual administración) no son perseguidores, no existe un encono, quienes me acusaron de corrupto ahora están siendo investigados por actos de corrupción verdaderos".

"(Sobre la bodega) son cosas sembradas, todo esto ha sido parte de la fabricación de una mente perversa, de un psicópata que gobernó Veracruz durante dos años, Miguel Ángel Yunes Linares".

"El grupo político que enfermamente me atacó a mí y a mi familia va a tener que enfrentar la realidad y es muy probable que este señor (Jorge) Winckler pase a ser prófugo de la justicia o detenido".

"No (cometí ningún delito como gobernador de Veracruz). No hay un solo funcionario de mi administración en la cárcel. No me quedé con ni un centavo".

"Al licenciado Juan Collado lo conocía desde antes y hoy lamentablemente se encuentra aquí, tengo una relación amistosa que nos da estar en el mismo lugar", finalizó.

"Entiendo que la gente (de Veracruz) esté lastimada porque ha habido una campaña terrible en mi contra".

Video: Noticieros Televisa