Jamás hubiera deseado este trágico desenlace, dijo ex esposo de Abril Pérez

Con dos balazos en la cabeza fue asesinado el pasado 25 de noviembre y en plena conmemoración de la violencia de género, quien fuera la ex esposa de Juan Carlos García, en la CDMX. Por este hecho su ex esposo y ex CEO de Elektra y Amazon envió una carta a Grupo Reforma donde habla del crimen y cuál es su situación.

Con la carta, el presunto asesino pidió que este homicidio sea investigado y que se encuentren a los perpetradores para que sean sean llevados ante la justicia.

NO QUERÍA ALGO ASÍ

En la misiva publicada, por el medio informativo, se puede ver que inicia con: "Antes que nada, condenó los hechos sucedidos el día lunes 25 de noviembre de 2019, en los que de manera artera fue privada de la vida quien fuera mi esposa".

Según Juan Carlos jamás deseó algo tan terrible para Abril.

Y dado que es el primer sospechoso de la muerte de Abril Perez, Juan Carlos García continuó y dijo estar en la total disposición de colaborar con la autoridad en lo que tiene que ver con la investigación correspondiente, señaló incluso que “Pese a los conflictos que tuvimos como matrimonio, jamás hubiera deseado este desenlace tan trágico".

En la carta también escribe que durante pricipio de año tuvo una fuerte discusión con su entonces esposa Abril Pérez al grado de llegar a los golpes en los que se hicieron mucho daño, sin embargo señaló que estaba dispuesto a resolver dicho problema que lo llevó a estar preso.

Y es que Juan Carlos, quien en su momento llegará a ser el CEO de Amazon fue acusado por Abril Pérez al atacar salvajemente el pasado 4 de enero con un bate y un bisturí que la llevó hasta el hospital, por ello es que sus familiares y amigos culpan a este hombre de asesino.

Posteriormente, el periodista Carlos Jiménez, difundió en redes sociales las fotografías de las lesiones que sufrió Abril cuando fue atacada a golpes por su exmarido el pasado 4 de enero.

En la investigación que tuvo Juan Carlos por golpear a su esposa, se tienen imágenes de Abril con profundas heridas en la barba y en varias partes de la cabeza, aun así el juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México consideró que esa agresión no era intento de homicidio y dejó en libertad a Juan Carlos y cinco días después su ex esposa es asesinada.