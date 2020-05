Jalisco aplicará 26 mil pruebas rápida de Covid-19

El Gobierno del estado de Jalisco aplicará 26 mil pruebas rápida para la detección del coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19 a fin de detectar posibles casos antes de iniciar con la reactivación de las actividades, así dio a conocer el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez al indicar que se incrementará la aplicación de pruebas debido a que se ha llegada al punto más crítico de la pandemia.

Durante la conferencia del prensa sobre “Vigilancia Epidemiológica y Reconversión Hospitalaria”, en mandatario anunció que se adquieran prueba Cellex, ya que señaló que su aplicación es necesaria para regresar a la nueva normalidad.

Las pruebas para la detección del Covid-19 se aplicarán en los municipios con mayor número de unidades económicas, mayor número de casos activos y mayor población, pero en especial a las personas con mayor riesgo como son los adultos mayores, con enfermedades crónicas u obesidad.

Covid-19 en Jalisco

Hasta su último corte, la Secretaría de Salud estatal informó que jalisco tiene un total de 1 mil 432 casos confirmados y 133 muertos por coronavirus, así como 1, 022 sospechosos. La tasa de incidencia de coronavirus es de 17.03 casos por cada 100 mil habitantes, según datos de la dependencia de salud.

El gobierno de Jalisco implementó las medidas de aislamiento iniciaron una semana antes de a nivel federal fuera declarada la Jornada Nacional de Sana Distancia ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En la #FaseCero para la reactivación gradual de nuestra economía no podemos bajar la guardia, vamos a redoblar esfuerzos para enfrentar la curva de contagios de COVID-19 que sigue en aumento. Escucha #EnVivo este mensaje de la mesa de salud sobre lo que sigue para prevenirnos: — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 29, 2020

El próximo 1 de junio iniciará el plan de reactivación a la Nueva Normalidad, en el que se contempla la reapertura de las actividades en el país, sin embargo, el mandatario de Jalisco mostró en contra de estas medidas, ya que dijo, que la entidad aún no entrado a la fase más crítica.

Alfaro Ramírez rechazó que Jalisco se ubique al mismo nivel que la Ciudad de México, declarar que de acuerdo con los indicadores oficiales, la tasa de incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes, la entidad se encuentra en el lugar 30.

“Ni con sus interminables explicaciones técnicas puede sostener esta idea, en realidad esta sesión del país no es correcta, no todos estamos igual, ahora resulta que nosotros estamos igual en el mismo color que la Ciudad de México, no puede ser. Creo que ha sido muy desafortunado todo ese manejo, yo ayer expresé mi opinión”, detalló el mandatario.

Jalisco tendrán epidemia hasta octubre

De acuerdo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, los estados de Jalisco y Nuevo León podrían presentar altos niveles de contagio por Covid-19 hasta el mes de octubre.

Jalisco y Nuevo León no son ni de cerca los estados con más contagiados, según cifras del propio Dr. López-Gatell.



De hecho de los 32 estados, Jalisco es 17 y Nuevo León es 19.



¿Por qué serían los últimos en superar la pandemia? — TONY FLO 🇲🇽 (@ELTONEJO) May 27, 2020

El 26 de mayo durante su conferencia vespertina desde Palacio Nacional, el funcionario advirtió que Nuevo León y Jalisco, “de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Ese es el escenario para el que hay que estar preparados”.