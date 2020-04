Jalisco: Agreden con cloro a doctora mientras paseaba a su perro

Las agresiones en contra del personal médico en México continúan con la falsa creencia de que podrían contagiar a la población del nuevo coronavirus. Recientemente se reportó la agresión hacía una doctora en el municipio de Zapopan, Jalisco, a quien le echaron cloro mientras paseaba a su perro, aunque ella no atiende a pacientes con Covid-19.

Se trata de Jovanna “T”, doctora otorrinolaringóloga que tiene su consultorio privado y que no atiende a pacientes con Covid -19.

Sujetos rociaron cloro a doctora

Ella narró que el 13 de abril, alrededor de las 09:40 de la mañana “me encontraba paseando a mis perros cerca de mi domicilio en la calle Avenida Inglaterra y Capricornio y portaba una filipina médica, el cual es un traje que utilizamos para llevar a cabo cirugías y escuché que me gritaron algo, pero no alcancé a distinguir que fue y justo al momento de girarme, me rociaron cloro".

Agregó que el liquido le cayó en el cuello, hombre y en el ojo, pero también resultó afectada su mascota: “mi perro estaba muy alterado, estaba tratando de sujetarlo y por el otro lado no veía nada, no alcance a ver quiénes fueron, sé que venían en un automóvil porque arrancaron".

Indica que, el cloro que le arrojaron no estaba diluido por lo que su traje quirúrgico quedó deslavado.

Jovanna fue atendida por una oftalmóloga. Su estado de salud se reporta estable, sin secuelas tanto en su piel como en su ojo; sin embargo, pide a la población informarse bien ya que el personal médico no es el enemigo.

"Sé que estamos en una situación muy complicada en medio de una pandemia, hay mucho miedo, mucha incertidumbre, pero en ese momento es cuando más deberíamos estar unidos.

“No somos portadores del virus, como se cree falsamente se cree, al contrario, nosotros como personal de salud redoblamos las medidas de sanidad para no llevar el virus a nuestras casas”, resaltó.

Presentará la denuncia por la agresión

La doctora anunció que presentará la denuncia correspondiente a pesar de que no cuenta con características de las personas que la agredieron ni del vehículo que utilizaron para huir cobardemente, pero solicitará que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en el lugar para dar con los responsables.

Asimismo, mencionó que a partir de este lamentable suceso, evitará salir a la calle con alguna prenda que la identifique con personal de salud.