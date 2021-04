Jaime Bonilla asiste a partido de beisbol sin importarle los contagios de COVID-19

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue captado ayer sábado en el estadio Petco Park de San Diego, California, como espectador del segundo duelo de la serie entre Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles.

Lo anterior a pesar de las fronteras norte y sur de la República Mexicana permanecen cerradas para viajes no esenciales como son de recreación, compras, entre otras actividades, con el objetivo de erradicar los contagios de COVID-19; sin embargo, al mandatario estatal poco le importó respetar esta restricción viajó a Estados Unidos para disfrutar el partido de beisbol.

Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir fotografías que exhibían al gobernador Jaime Bonilla como un aficionado más, sin respetar las medidas básicas recomendadas por las autoridades sanitarias como es el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Se le vio también en la transmisión televisiva del evento ya que ocupaba uno de los asientos más cotizados detrás de “Home”, en la zona conocida como “Lexus” donde el costo de cada boleto es superior a los 500 dólares.

Un usuario que se hace llamar Carlos Flores cuestionó la asistencia del gobernador y publicó un par de fotos acompañado del texto: “Con la garita fronteriza CERRADA, con cruce SOLO ESENCIAL para mexicanos ¿alguien sabe cómo cruzó (Jaime Bonilla)?”.

La opinión de los usuarios se dividió y así como hubo quienes lo defendieron, muchos criticaron su presencia en el duelo de Grandes Ligas, por los gastos y la pandemia de COVID-19.

Es preciso recordar que Jaime Bonilla ‘desapareció’ de Baja California desde el pasado 3 de abril cuando dijo que por la veda electoral no haría más transmisiones a través de sus redes sociales. Desde ese día dio de baja su cuenta de Facebook y no ha encabezado ningún evento o ceremonia, al menos no públicamente.

Sin embargo, este domingo, un día después de asistir como espectador al juego de beisbol, volvió a la actividad pública únicamente para confirmar que sí estuvo presente en el encuentro ya que estaba en su derecho y recalcó que seguirá asistiendo siempre y cuando sea después de su trabajo.

Jaime Bonilla agregó que viajó con su esposa y “unos compadres”; enfatizó que siguió al pie de la letra el protocolo de los estadios en Grandes Ligas.

