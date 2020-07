Investigan extorsión de la Policía de Tijuana a la gente durante pandemia de COVID

Tras una serie de denuncias por extorsión y agresiones de parte de la Policía de Tijuana a la gente, durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, autoridades de esa ciudad han iniciado una investigación en contra del organismo.

El último caso se registró el pasado viernes, cuando Lupe Adame, de 69 años de edad, fue detenido por la Policía de Tijuana cuando conducía rumbo a la frontera después de haber ido a visitar a un amigo, a quien dijo ayudó a remodelar su casa.

"El auto de la policía se detuvo en el lado del conductor y me dijo: detente. No hay dónde parar, así que me detuve en medio del camino ", contó Adame, quien añadió que el motivo de su detención fue porque tenía los vidrios polarizados.

Lupe Adame fue víctima de la Policía de Tijuana.

"Luego escuché que se abría la parte trasera de mi camioneta y más tarde la batea se desplomó. Miré y mis cosas ya no estaban", relató.

Adame dijo a los medios que un segundo oficial agarró todas sus herramientas, por un valor de casi 10 mil pesos, y las colocó en el asiento trasero del automóvil de la policía. Sorprendido, Adame añadió que lo palmearon y vaciaron sus bolsillos, incluida su billetera.

"Cuando miré mi billetera, me di cuenta de que este tipo tomó mi dinero. Le dije, me acabas de robar, pero él solo me calló", añadió el obrero.

Más de 4,000 pesos en efectivo habían desaparecido. Él dice que el oficial lo dejó ir y le dijo que no volviera. En el cruce fronterizo, denunció el incidente a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Crecen extorsiones en Tijuana tras cierre de frontera

El jueves pasado, medios informó sobre una situación similar de Tom, un jubilado de San Diego que dijo haber sido agredido y extorsionado hace varias semanas por oficiales mexicanos, oficiales que justificaron la extosión con la emergencia de coronavirus.

"Simplemente van a detener a los estadounidenses y tomarán el dinero que tengan porque la gente de Tijuana está sufriendo mucho porque la frontera está cerrada", declaró Tom.

Desde marzo, Estados Unidos y México han prohibido los viajes no esenciales a fin de frenar las infecciones por coronavirus.

En un comunicado, un portavoz de la ciudad de Tijuana calificó cualquier extorsión como "un acto malvado" y anunció que investigarán "para aplicar las sanciones correspondientes".