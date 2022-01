Investigan a policías de CDMX por abuso contra menor durante revisión

Dos policías acusados de abuso contra un menor de edad están siendo investigados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) por instrucción de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Según reportes a los que tuvo acceso La Verdad Noticias, el adolescente fue detenido en el Parque México, de la colonia Condesa, cuando la pareja de policías lo sometieron contra una pared y le dijeron que estaba detenido por posesión de marihuana.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que los elementos de la SSC lo someten contra una pared mientras el joven dice “te pido que no me esposen” y sugiere que lo estaban tocando “no tengo nada, no me agarres ahí”, grita la víctima, mientras una testigo le dice a los policías que el detenido es un menor de edad.

Claudia Sheinbaum ordena investigar a policías

La jefa de Gobierno se pronunció sobre este caso de abuso policial a través de sus redes sociales, donde también marcó su posición sobre la criminalización en contra de los y las jóvenes.

“En cuanto tuve conocimiento, instruí al Secretario de @SSC_CDMX que revisara el caso. De inmediato se envió a asuntos internos. No debe de haber abuso policial ni criminalización a los jóvenes. Seguimos formando a la policía en el marco de los derechos humanos”, escribió Sheinbaum Pardo en Twitter.

A su vez, la SSC informó a través de su cuenta en la red social que ya comenzó labores para localizar la unidad y a los policías implicados para poder proceder a abrir una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos el sábado.

Penalización de la marihuana

Las personas adultas pueden llevar hasta 28 gramos de marihuana.

La portación de marihuana para consumo lúdico sigue siendo penalizada en México, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que despenaliza su consumo, permitiendo su su cosecha, cultivo, siembra y consumo para fines recreativos únicamente a mayores de edad.

La portación de marihuana solo podrá realizarse de manera legal una vez que se haya tramitado un permiso para autorizar el uso recreativo de la cannabis. La Verdad Noticias.

