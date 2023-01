Investigador de la UNAM descubre molécula clave contra la obesidad

Juan Miranda Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrió una cadena de ácido ribonucleico (RNA en inglés), hallazgo que acerca a la ciencia poder combatir problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes.

De acuerdo con el boletín emitido por la UNAM, fue durante su estancia en el laboratorio de la microbióloga Gisela Storz, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH en inglés) que Miranda Ríos descubrió la pequeña cadena de RNA, que tiene un tamaño de 164 bases de longitud, codifica para una pequeña proteína de 28 aminoácidos y “su participación es muy importante en la regulación de genes relacionados con el metabolismo de diversos azúcares”, detalló el investigador.

“Conociendo las funciones de los RNA’s podemos atacar problemas complejos como sería la obesidad, la diabetes y, en un futuro largo el cáncer”, comentó el también coordinador de la Unidad de Genética de la Nutrición en la unidad periférica del IIBO en el Instituto Nacional de Pediatría (INP).

En cuanto al nombre que se le dio a la cadena, Miranda Ríos relata que: “Cuando hice notar que la expresión de este RNA pequeño es regulado por diferentes azúcares, mi jefa en Estados Unidos, la doctora Storz, me preguntó cómo se dice azúcar en español, entonces al RNA se le llamó AzuCR y a la proteína que codifica AzuC, así que el nombre está ligado con las funciones que tiene”.

Hasta el momento, solo se han descubierto una decena de RNA’s con funciones duales, de acuerdo con el investigador, y tres de estos se dieron por el amplio estudio de la bacteria del E. coli (Escherichia coli), uno de esos tres es la nueva cadena, hallazgo de Miranda Ríos.

El investigador tiene dos décadas estudiando los RNA’s

En 2003, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico apoyó a Miranda Ríos para estudiar las técnicas que permiten analizar los RNA’s pequeños, uno de los cuales fue el nuevo “AzuCR”, y que modula el uso de carbono en la bacteria Escherichia coli (E.coli) y codifica una proteína de 28 aminoácidos (denominada AzuC).

Después de su estancia sabática, Miranda Ríos continuó con su trabajo en la UNAM, que lo llevó a la publicación del artículo “Dual function AzuCR RNA modulates carbon metabolism”, publicado en la revista internacional Proceedings of the National Academy of Sciences, en 2022.

“Es importante reconocer que el estudio de estos RNA’s nos está llevando a comprender algunos mecanismos de enfermedad que antes no se conocían. Pensando en que algunos de estos genes van a producir proteínas resultaba que muchas de las enfermedades no se podían atribuir antes a que hubiera un gene defectuoso. Ahora sabemos que hay genes que producen RNA’s que si no se producen en la cantidad adecuada pueden provocar enfermedades”, comentó el investigador de la UNAM.

Miranda Ríos actualmente estudia modelos de obesidad en un gusano llamado Caenorhabditis elegans (C. elegans) para ver cómo algunas dietas altas en azúcares y grasas modifican la expresión de estos RNA’s pequeños, en el entendido que muchos de los genes que codifican proteínas y RNA’s pequeños son muy similares en el humano.

En palabras del investigador, “si nosotros al agar en el que crecemos a los gusanos le añadimos grandes cantidades de glucosa o de ácidos grasos, estos los consumen y están gordos o más grandes que aquellos que tienen una dieta sin glucosa, viven menos tiempo y su fertilidad se ve muy afectada”, detalló.

Esto es similar a lo que ocurre con el ser humano, pues las personas que padecen obesidad viven menos tiempo, tienen problemas para procrear y sus funciones de generación de energía se ven alteradas, detalló Miranda Ríos. Por último, el experto y su equipo revisan actualmente la expresión de estas pequeñas moléculas para diseñar estrategias para eliminar su función y disminuir la alteración en células cancerosas.