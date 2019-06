¡Interesante! AMLO revela lo que más le molesta en su cargo como presidente

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer que es lo que le enoja en su cargo como mandatario; esto sucedió durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional este 3 de junio.

AMLO, dijo que está cada vez más convencido de que el principal y mayor problema de México, es la corrupción.

"Cada vez me da más coraje, eso es lo que me enoja, no me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos de Palacio, pobres gatos, ¿qué culpa tienen?, o que quieren saber de qué religión soy, o que por qué no canto el Himno Nacional o cómo voy a empezar una refinería si no hay estudio de impacto ambiental, o que no va a costar 8 mi millones de dólares sino el doble, según los expertos, eso no me enoja, me enoja mucho la corrupción, eso es lo que más me enoja, nada más que no se lo digan a nadie, esto que quede aquí entre nosotros", aseguró López Obrador.

López Obrador, fue cuestionado sobre quienes presumen tener un relación cercana a él y tratan de hacer negocios en los estados; AMLO contestó que no va a permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo o el nepotismo.

"Entonces se informa a todos: trátese de quien se trate, no tengo en esta misión, en esta tarea que me ha encomendado el pueblo de México, no tengo para asuntos públicos esposa, hijos, hermanos, nueras, familia, para asuntos públicos, no puede ningún familiar del presidente actuar con prepotencia o hacer uso de influencias, porque no aplica".

Incluso, AMLO, dijo que está escribiendo un memorándum sobre el tema para dejar más clara su postura al respecto.

"Y si no aplica para mis familiares, no aplica para nadie, nada de que somos amigos, nada de que 'somos compañeros de lucha, llevamos muchos años juntos', pero se olvida el por qué fue este movimiento y cuál es nuestra misión, no hay ninguna relación con nadie, eso debe de quedar absolutamente claro, lo digo porque hay vivales y quienes todavía no entienden, eso se percibe, o están tan enfermos por la ambición al dinero que les entra por un oído y les sale por otro, pero ya saben que yo soy muy terco, soy muy perseverante, pero aunque parezca disco rayado lo voy a seguir diciendo, entonces no va a prosperar este intento de rectificación, no voy a dar ni un paso atrás".

Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel, asegura que el principal problema de México, es la corrupción, particularmente, la que ejercen los funcionarios de primer nivel incluyendo los ex presidentes del país.