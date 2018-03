Intercambian en Facebook sexo por botellas de alcohol

Redacción Web/Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO.- Existen diferentes plataformas en internet donde mujeres y hombres intercambia sexo a cambio de internet gratis, botellas de whisky, lavadoras, pantallas planas entre otras cosas. Existen varios sitios webs como ‘Craiglist’, en donde se pueden ver fotos, números y tarifas, y en ‘ofrezcoacambio.com’ se observan anuncios explícitos donde ofertan dinero, servicios u objetos a cambio de media hora o más de relaciones sexuales. Sin embargo, el principal grupo donde se observan estas interacciones de ‘trueques sexuales’ es en Facebook, en un grupo cerrado llamado ‘Trueques cambio sexo por algo de interés’. En el grupo de 118 miembros se especializan en el intercambio de sexo por objetos o servicios pero con reglas. En la descripción se puede observar: "NO DINERO …… cosas o servicios por sexo. Quien ofrezca dinero a cambio, pues se va. Todo con respeto y buena onda. No molestar, cada miembro decide si acepta y le conviene el trueque. ¡No acoso inbox! Quien lo haga se expulsa y bloquea del grupo. No menores de 18 años. Quien no sea serio o quede mal con su trueque, reportarlo a algún administrador". Mariana, una de las integrantes del grupo de Facebook, amuebló su departamento con artículos que ha conseguido con el trueque sexual. Desde la cama, hasta el internet que un vecino le compartió por media hora de sexo.

"No me considero prostituta, yo no cobro, a mí me regalan cosas por acostarme con quien yo elija", afirmó Mariana.

