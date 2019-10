Intento de robo de gas LP provocó tremenda explosión en ducto de Pemex

La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla reportó, mediante sus redes sociales, sobre la existencia de una fuga de gas LP en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), dicha fuga se encuentra localizada en San Pedro La Joya, en el municipio de Tepeaca, por lo que elementos de la Guardia Nacional se encuentran trabajando para contenerla.

Por la mañana, Protección Civil de Puebla informó que por seguridad de las personas, se debe evitar acercarse a la zona y atender las recomendaciones que emita el organismo en dichos medios.

Fuga de gas en Puebla provoca movilización, hay una explosión.

Sin embargo, dejó claro que hasta el momento no hay viviendas que corran peligro, pero no se debe acercar a la zona, Protección Civil, también señaló que en este tipo de emergencias es necesario mantener la calma, apagar cigarros, cerillos y fuentes que puedan generar alguna flama, al igual que no encender ni apagar las luces ni celulares u otros aparatos electrónicos.

Así mismo el personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado un fuego controlado en la toma clandestina localizada en San Pedro La Joya, por una fuga de Gas LP reportada hace 24 horas, aproximadamente.

La Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional y Protección Civil Estatal de Puebla quienes acudieron a la zona de la fuga tomar la medida preventiva de implementar un radio de seguridad.

En cuanto a la zona por no contar con hay viviendas en riesgo no fue necesario realizar ningún tipo de evacuación, pero queda prohibido el acceso al lugar ya que el fuego aún no está controlado. Las autoridades no han informado si la fuga se debió a posible "huachicoleo".

Resulta que desde que el Gobierno Federal comenzó con el combate al robo de gasolina a Petróleos Mexicanos (Pemex) los delincuentes han incrementado considerablemente el robo del Gas LP por lo que cada día son más frecuentes este tipo de fugas de gas que quedan abiertas después de que abren los ductos ilegalmente.