Intentan drogar a jóvenes por medio de bebidas en un restaurante

Un par de mujeres fueron víctimas de un grupo de jóvenes quienes presuntamente intentaron drogarlas por medio de las bebidas alcohólicas.

A través de redes sociales, una joven de Monterrey denunció al grupo de jóvenes que le enviaron unas bebidas con unas pastillas dentro, los cuales presuntamente era drogas.

La joven describió que el pasado 14 de octubre acudió junto con una amiga a un reconocido restaurante de Monterrey, en donde pasaron un par horas charlando.

Sin embargo, casi al final de su estancia en el establecimiento, el mesero llegó a la mesa con unas bebidas alcohólicas, los cuales dijo, fueron enviados por los jóvenes de otra mesa.

En el relato, la joven señala que al paso de unos minutos y cuando estaban a punto de pedir la cuenta, se percataron de la presencia de unas pastillas en las bebidas.

Momento de horror y pánico sufrieron las jóvenes, al percatarse que probablemente podría ser víctimas del grupo de caballeros.

“Nuestra bebidas tenían una pastillas con la intención de drogarnos, hacernos daño”, se describe en dicha denuncia.

La joven relata que uno de los jóvenes se acercó a la mesa y le dijo que se tomara la bebida, con voz autoritaria.

“Le dije, noo amigo gracias es que es Lunes (jaja) y mañana hay que trabajar...fingía mi risaaaa realmente estaba muriendo de miedo!! Me vuelve a decir: ¿por que no te la tomas? Y le dije, es que te comento que es lunes y aparte no tomo, pero gracias en vdd (jamás voltee a ver la copa por que ya se notaba demasiado la pastilla, pues los hielos ya se habían derretido y solo estaba la pastilla que no se había disuelto, estaba entera) traté de hablarle bien para que bajara su posición en la que estaba”, relató la joven en dicha denuncia.