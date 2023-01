Intenso frío en México está afectando a personas con asma

Debido a las bajas temperaturas registradas en las ultimas semanas en México, las enfermedades respiratorias aumentaron al cierre del 2022, 57.8 por ciento de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal.

Uno de los sectores afectados por el intenso frío son las personas con problemas de asma. En México, 8.5 millones de mexicanos viven con asma, enfermedad respiratoria crónica que hasta antes de COVID-19 se ubicaba como la primera causa de atención en el Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el asma es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por la presencia de episodios recurrentes de sibilancias (ronquidos en el pecho), disnea (dificultades para respirar), sensación de opresión torácica y tos. Estos síntomas son intermitentes, y suelen agravarse durante la noche o al hacer ejercicio.

En México personas con asma son las más afectadas por el Frío

Por frío aumentan los casos de personas con asma

En cuanto a las causas que originan la enfermedad, desafortunadamente aún no han sido totalmente identificadas, sin embargo, dentro de los factores de riesgo asociados que más se conocen destacan los relacionados con exposiciones ambientales (humo de tabaco, alérgenos, contaminantes intramuros, polvo, sustancias químicas, etc), los relacionados con las condiciones de salud (infecciones virales antes de los 2 años de vida, problemas respiratorios al nacer, etc.)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el asma tiene una gran importancia para la salud pública. Según la OMS se estima que, en 2019, el asma afectó a 262 millones de personas y causó 461 000 muertes.

En el año 2020 en México, el asma se ubicó dentro de las primeras 20 causas de enfermedad, y del total de casos registrados, cerca del 24% se presentó en el grupo de 5 a 14 años de edad.

En nuestro país, se ha reportado una gran variación en la prevalencia del asma en diversas ciudades de la república, reportando una prevalencia promedio del 8% a nivel nacional, y una mayor prevalencia en las ciudades cercanas al Golfo de México.

Estudios realizados por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública indican que, durante la niñez, el asma es más frecuente en los hombres, y conforme se incrementa la edad, sobre todo en la adolescencia y la adultez, la frecuencia se presenta mayormente en mujeres.

Si bien el asma no se puede curar, un tratamiento adecuado con medicamentos inhalados puede ayudar a controlar la enfermedad y facilitar que las personas asmáticas lleven una vida normal y activa.

Las personas asmáticas pueden tener que utilizar un inhalador a diario. Su tratamiento dependerá de la frecuencia de los síntomas y de los distintos tipos de inhaladores disponibles.

