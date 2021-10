Integrante de la Guardia Nacional es acusado de acoso infantil

Recientemente se ha dado a conocer que un elemento de la Guardia Nacional fue exhibido en redes sociales por acosar sexualmente a una menor de 12 años de edad mientras se encontraba en una tienda departamental en la Ciudad de México.

“Ahorita me dice la niña: ay estoy temblando porque me está insistiendo con el número de teléfono, entonces, no se vale lo que están haciendo, y es menor de edad, tiene 12 años”.

Han resaltado que los hechos ocurrieron en la alcaldía de Tlalpan en donde el padre denunció mediante un video el acoso que sufrió la menor por parte del uniformado de la Guardia Nacional.

Padre reporta acoso

Integrante de la Guardia Nacional es acusado de acoso

Eso fue lo que reclamó el hombre que grababa el video al oficial de mayor rango que se encontraba en el lugar y al cual reportó los hechos y el cual respondió de la siguiente manera:

“Sí, lo entiendo jefe. Bueno, y aunque no fuera menor de edad no tiene que ser así jefe”.

Tal parece que hombre exigió el nombre del oficial acosador el cual dijo llamarse Marcos Pérez López, mientras que su superior de la Guardia Nacional dijo que tomaría acciones en contra del uniformado.

¿Qué pasó con el elemento de la Guardia Nacional?

Por su parte la Guardia Nacional emitió un comunicado en donde lamentó la actitud de su elemento y señaló que bajo ninguna circunstancia tolerará en su personas conductas alejadas de los valores que se les inculca.

Cabe destacar que se resaltó que el tema ya fue turnado a la Unidad de Asuntos Internos donde se investigará lo sucedido y se aplicarán las sanciones que correspondan por parte de los dirigentes de la Guardia Nacional.

